"Живая" открытка к празднику 8 Марта попала в Книгу рекордов России

Мужчины Нижнего Новгорода попали в Книгу рекордов России, поздравив женщин с 8 марта. Они собрались у одной из достопримечательностей города - Чкаловской лестницы, построенной в форме большой восьмерки и выстроились в слово «марта».

"Сегодня регистрировали рекорд - самое большое количество мужчин, выстроившихся в форме поздравления "С 8 Марта". Подобный рекорд с участием только мужчин регистрируется впервые", - сказал журналистам официальный представитель Книги рекордов России Леонид Сенаторов.

Увидеть композицию можно было только с высоты птичьего полета, выстраивать и фиксировать ее помогали квадрокоптеры. В этом году, как пишет ТАСС в построении поучаствовали и местные чиновники. Женщин к участиею категорически не допускали.

"Идея прекрасная, потому что у нас самая большая восьмерка в стране. Грех было не воспользоваться для того, чтобы поздравить наших замечательных женщин с этим праздником», - заметил врио губернатора региона Глеб Никитин.