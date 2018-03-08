Мария Захарова 8 марта рассказала секреты женственности

Официальный представитель МИД России знает секреты, как оставаться красивой и женственной. В честь Международного женского дня Мария Захарова рассказала о некоторых из них.

Захарова очень любит элегантные лодочки на высоких каблуках. По словам Захаровой, эта любовь передалась ей от бабушки, которая даже «на даче умудрялась ходить в элегантной обуви».

Многие думают, что при подготовке к брифингу дипломат обращается к услугам стилистов. Но это не так. Перед брифингом макияж ей никто не делает. Брифинг — это работа, как и официальный прием или посещение посольств. Она на работе сохраняет стиль Casual. Захарова призналась, что не любит много украшений, в отличие от ее мамы.

Посты в соцсетях едва ли не в круглосуточном режиме Мария Захарова действительно размещает сама. Это связано с постоянными командировками, рассказала дипломат в интервью ТАСС. Поездки могут происходить в другой часовой пояс, отсюда и непонятное пользователям время ее комментариев.

Дипломат рассказала, что отдыхает от работы тогда, когда наводит красоту в своем доме. Но при этом, отдых «должен быть созидательным». Захарова увлекается «организацией пространства». А еще ей очень нравится проводить свободное время в ботаническом саду или в оранжереях.

Рассуждая о том, каким же должен быть настоящий мужчина, Захарова отметила, что главное в мужчине – великодушие. Но в это понятие она вкладывает сочетание ума, силы и доброты. Призналась Мария и в том, что, как и многие женщины, ошибалась в мужчинах, но это было давно и жизненные уроки она усвоила.