Через 50 лет после заморозки, люди очнутся помолодевшими, уверяют ученые

Ученые готовятся оживлять тела людей, которые был помещены в криогенные камеры. При этом после оживления воскресшие будут моложе, чем в момент смерти. Этому будут способствовать инъекции стволовых клеток.

Как рассказал Денис Ковальски, президент американской компании криозаморозки изданию Daily Mail, первое воскрешение замороженного тела произойдет в течение 50-100 лет. На сегодняшний день у компании насчитывается порядка 2 тысяч клиентов-людей и около сотни домашних животных. Только 160 тел уже в криокамерах, остальные лишь готовятся к заморозке в будущем.

По словам Ковальски, современные технологии позволяют сохранять мозг и ДНК человека. "Стволовые клетки можно вкалывать в замороженных пациентов для того, чтобы восстанавливать поврежденные клетки. Я не вижу причин, по которым пожилых людей нельзя будет через 50-100 лет возвращать к жизни, возможно, даже более молодыми и здоровыми, чем они были на момент смерти", — говорит он.

Для восстановления и омоложения человека станут применять инъекции стволовых клеток.