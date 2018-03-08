Через 50 лет после заморозки, люди очнутся помолодевшими, уверяют ученые
8 марта 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые готовятся оживлять тела людей, которые был помещены в криогенные камеры. При этом после оживления воскресшие будут моложе, чем в момент смерти. Этому будут способствовать инъекции стволовых клеток.
Как рассказал Денис Ковальски, президент американской компании криозаморозки изданию Daily Mail, первое воскрешение замороженного тела произойдет в течение 50-100 лет. На сегодняшний день у компании насчитывается порядка 2 тысяч клиентов-людей и около сотни домашних животных. Только 160 тел уже в криокамерах, остальные лишь готовятся к заморозке в будущем.
По словам Ковальски, современные технологии позволяют сохранять мозг и ДНК человека. "Стволовые клетки можно вкалывать в замороженных пациентов для того, чтобы восстанавливать поврежденные клетки. Я не вижу причин, по которым пожилых людей нельзя будет через 50-100 лет возвращать к жизни, возможно, даже более молодыми и здоровыми, чем они были на момент смерти", — говорит он.
Для восстановления и омоложения человека станут применять инъекции стволовых клеток.
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