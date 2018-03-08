Между оригиналом и подделкой россияне выбирают... подделку

Десять тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет опросили на предмет их отношения к покупке контрафактных товаров. Результаты оказались поразительными.

По итогам опроса, 86% российских граждан лояльны к покупке контрафактной продукции. А 75% даже готовы покупать подделки в подарок. Наименее придирчивыми в этом вопросе оказались жители Северного Кавказа и Дальнего Востока. А самые привередливые – москвичи. Но в среднем по стране только 25% опрошенных высказались за покупку исключительно оригинального подарка.

Самые ходовые подделки – это одежда, обувь и аксессуары. Основная их масса поступает в Россию из Китая и Юго-Восточной Азии. А некоторые контрафактные производства находятся на территории России и соседних государств.

Контрафактной признается продукция любой товарной группы, на которую товарный знак нанесен без разрешения правообладателя и используется нелегально. По информации Минпромторга, общий оборот поддельных товаров в России достигает 2 трлн рублей, сообщает Lenta.ru.