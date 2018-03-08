Футболист назвал судье свою фамилию и получил красную карточку

В матче полупрофессиональных английских футбольных команд «Хемел Хемпстед Таун» и «Ист Таррока» произошел забавный случай. Назвав арбитру матча свою фамилию, футболист тут же получил красную карточку.

Судья вынес предупреждение футболисту, но на майках спортсменов были указаны только их номера. Судья спросил фамилию игрока, но его ответ расценил как издевательство и показал красную карточку.

Этого английского футболиста зовут Санчез Уотт. Дело в том, что его фамилия созвучна английскому слову «что?» (what). Поэтому судья решил, что игрок издевательски его переспрашивает.

Однако игрокам команды «Хемел Хемпстед Таун» удалось оспорить решение арбитра и вернуть футболиста на поле. В этом матче «Хемел» победил со счетом 2:0, и один из победных голов забил как раз Санчез Уотт, пишет Lenta.ru.

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