Во время праздников в МО будут дежурить тысячи спасателей

Более 600 единиц специальной техники и более 2,3 тысяч спасателей будут выведены на дежурство во время долгих выходных. Будут полностью обеспечены безопасностью 142 площадки проведения праздничных мероприятий.

Особое внимание уделят безопасности на водоемах. Патрулировать объекты будут около семисот специалистов. Будет привлечена спецтехника в количестве 110 единиц, сообщает «Подмосковье сегодня».