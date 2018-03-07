Мужчина украл машину, попал в ДТП и вернул авто на стоянку

Одним прекрасным утром житель Симферополя пришел за своим авто на стоянку. Мужчина заметил, что автомобиль поврежден. Тогда хозяин предположил, что машину могли угнать. В своих догадках симферополец не ошибся.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, полиция нашла подозреваемого в угоне. Оперативникам мужчина сознался, что взял ключи от автомобиля с поста охраны предприятия, на котором сам и работает. Не справившись с управлением, он попал в ДТП. Примечательно, что скрываться с места преступления чудак не стал.

Он вызвал эвакуатор и вернул автомобиль обратно на стоянку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.