За травлю в интернете россиян станут привлекать к ответственности
7 марта 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Граждан России в скором времени могут начать привлекать к ответственности за травлю в интернете. Статья, регулирующая данный момент, может быть добавлен в Кодекс об административных правонарушениях.
Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева отметила, что данное предложение будет выдвинуто в рамках экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ. Согласно последней информации, оскорбление людей в сети, использование компрометирующих данных, а также угрозы в виртуальном пространстве часто называют кибербуллингом и интернет-моббингом, передает RT.
По словам Воропаевой, необходимо обязать администраторов социальных сетей блокировать контент, который нарушает права пользователей, а также сообщества, в которых публикуются посты, унижающие людей.
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