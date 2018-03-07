За травлю в интернете россиян станут привлекать к ответственности

Граждан России в скором времени могут начать привлекать к ответственности за травлю в интернете. Статья, регулирующая данный момент, может быть добавлен в Кодекс об административных правонарушениях.

Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева отметила, что данное предложение будет выдвинуто в рамках экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ. Согласно последней информации, оскорбление людей в сети, использование компрометирующих данных, а также угрозы в виртуальном пространстве часто называют кибербуллингом и интернет-моббингом, передает RT.

По словам Воропаевой, необходимо обязать администраторов социальных сетей блокировать контент, который нарушает права пользователей, а также сообщества, в которых публикуются посты, унижающие людей.