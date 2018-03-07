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Минэнергетики России назвало основные угрозы энергобезопасности страны

7 марта 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

Минэнергетики России назвало основные угрозы энергобезопасности страны
Фото: pixabay.com

Министерство энергетики РФ подготовило проект доктрины энергобезопасности страны. Основными угрозами названы политика США и «зеленые технологии».

Главной угрозой энергобезопасности России в документе названа дискриминационная политики США и их союзников, то есть санкции. Они включают в себя ограничение доступа нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и невозможность создания совместных предприятий с иностранными компаниями.

Следующая угроза в списке – снижение потребления ископаемого топлива, вызванная переходом на альтернативные энергоносители. Переход на «зеленую энергетику» и повышение энергоэффективности меняет структуру мирового спроса на энергоносители, пишут «Ведомости».

Среди прочих угроз энергобезопасности России также значится критический уровень отставания в сфере науки и технологий и ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых.

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Россию ожидает огромная волна климатических мигрантов

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Москвичи станут жить дольше

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Вооруженные силы РФ потеряли в Сирии еще один самолет – 6 марта разбился транспортник Ан-26. Эта катастрофа стала самой серьезной для российских ВКС с начала проведения операции в арабской республике.

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Пропавшую из Феодосии семью Ларьковых нашли убитыми

Пропавшую из Феодосии семью Ларьковых нашли убитыми

Семью ЛАРЬКОВЫХ из Феодосии – Константина, Инну и 4-летнюю Арину, пропавших 23 февраля, нашли погибшими. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым» в социальной сети «ВКонтакте».

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Что дарят и сколько тратят мужчины на подарки к 8 марта?

Что дарят и сколько тратят мужчины на подарки к 8 марта?

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Поклонская: Собчак уже была в Крыму, не спрашивая разрешения на поездку у Киева

Поклонская: Собчак уже была в Крыму, не спрашивая разрешения на поездку у Киева

Депутат Госдумы Наталья ПОКЛОНСКАЯ выразила сомнения, что президентом России может стать человек, не признающий территориальную целостность Российской Федерации. Так она отреагировала на заявления кандидата Ксении СОБЧАК об украинской принадлежности Крыма.

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На выборах президента РФ досрочно проголосовали 27 тысяч человек

На выборах президента РФ досрочно проголосовали 27 тысяч человек

Сегодня стало известно, что 27 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Данную информацию в среду, 7 марта, предоставила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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Названы имена жертв крушения Ан-26 в Сирии

Названы имена жертв крушения Ан-26 в Сирии

Вечером во вторник стали известны имена большинства погибших в ходе крушения Ан-26 неподалеку от аэропорта Хмеймим в Сирии. Источники в Министерстве обороны РФ подтвердили подлинность списка.

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Голландские школьники отпинали напавшего на школу с двумя ножами

Голландские школьники отпинали напавшего на школу с двумя ножами

В сеть попал видеоролик, снятый на телефон рядом с одной из школ в Голландии. Подростки пинками выгоняют с территории школы вооруженного двумя ножами мужчину, вместо того чтобы дожидаться полицию.

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Колумбия закрыла границу с Венесуэлой

Колумбия закрыла границу с Венесуэлой

Колумбийские власти приняли решение временно закрыть границу с Венесуэлой. Соответствующую информацию в минувший вторник, 6 марта, предоставил глава Министерства внутренних дел страны Гильермо Ривера.

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Бывший водитель Волочковой рассказал, сколько у нее квартир

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Водитель сядет на 5 лет за гибель и увечья своих пассажиров под Тихвином

Водитель сядет на 5 лет за гибель и увечья своих пассажиров под Тихвином

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Глава нацразведки США признал, что Россия справляется с санкциями

Глава нацразведки США признал, что Россия справляется с санкциями

Глава национальной разведки США Дэниель Коутс представил доклад в котором содержится важное заявление. В документе отмечается, что Российская Федерация справляется с санкциями, введенными ранее Западом.

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Порошенко снова потребовал у Путина вывести войска с Украины

Порошенко снова потребовал у Путина вывести войска с Украины

Президент Украины Петр Порошенко снова потребовал у Владимира Путина вывести войска с территории Украины. По его словам, это единственное требование, и больше Украине ничего не нужно.

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Мужчина украл машину, попал в ДТП и вернул авто на стоянку

Мужчина украл машину, попал в ДТП и вернул авто на стоянку

Одним прекрасным утром житель Симферополя пришел за своим авто на стоянку. Мужчина заметил, что автомобиль поврежден. Тогда хозяин предположил, что машину могли угнать. В своих догадках симферополец не ошибся.

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Кандидат в президенты России Собчак попросила у Киева разрешение посетить Крым

Кандидат в президенты России Собчак попросила у Киева разрешение посетить Крым

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения СОБЧАК намерена приехать в Крым через территорию Украины. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Экономический советник Трампа покидает пост

Экономический советник Трампа покидает пост

Сегодня стало известно, что в отставку подал экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон. Американский лидер признал, что его коллега проделал качественную и большую работу.

//Общество

В кинотеатрах Москвы бесплатно покажут новые отечественные мультфильмы

В кинотеатрах Москвы бесплатно покажут новые отечественные мультфильмы

С 13 по 18 марта в Суздале пройдет XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. В его рамках пройдет акция «Открытая премьера». Столичные кинотеатры проведут 25 бесплатных показов.

//Общество

Ревнивая жительница Пермского края отлупила приятельницу пивной кружкой

Ревнивая жительница Пермского края отлупила приятельницу пивной кружкой

Жительница города Оса, расположенного в Пермском крае, на почве ревности отлупила свою юную приятельницу пивной кружкой. В отношении 38-летней женщины по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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