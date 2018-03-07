Минэнергетики России назвало основные угрозы энергобезопасности страны
7 марта 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство энергетики РФ подготовило проект доктрины энергобезопасности страны. Основными угрозами названы политика США и «зеленые технологии».
Главной угрозой энергобезопасности России в документе названа дискриминационная политики США и их союзников, то есть санкции. Они включают в себя ограничение доступа нефтегазовых компаний к современным технологиям и оборудованию, запрет на привлечение долгосрочного финансирования и невозможность создания совместных предприятий с иностранными компаниями.
Следующая угроза в списке – снижение потребления ископаемого топлива, вызванная переходом на альтернативные энергоносители. Переход на «зеленую энергетику» и повышение энергоэффективности меняет структуру мирового спроса на энергоносители, пишут «Ведомости».
Среди прочих угроз энергобезопасности России также значится критический уровень отставания в сфере науки и технологий и ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых.
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