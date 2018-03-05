Два российских судна столкнулись в Керченском проливе
5 марта 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
В ночь на понедельник, 5 марта, в Керченском проливе столкнулись два российских судна. Согласно последней информации Росморречфлота, авария на воде произошла около 0.30 по московскому времени.
Уточняется, что сухогруз "Андор", который перевозил более 3 тысяч тонн пшеницы, на малой скорости столкнулся с сейнером "Хорс". Как уточняет РИА "Новости", после инцидента первое судно дошло до пункта назначения и остановилось, а второе направилось к Керченскому судоремонтному заводу.
Подчеркивается, что повреждений ни у одного, ни у другого корабля зафиксировано не было. Пострадавших в ходе происшествия также нет.
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