Два российских судна столкнулись в Керченском проливе

В ночь на понедельник, 5 марта, в Керченском проливе столкнулись два российских судна. Согласно последней информации Росморречфлота, авария на воде произошла около 0.30 по московскому времени.

Уточняется, что сухогруз "Андор", который перевозил более 3 тысяч тонн пшеницы, на малой скорости столкнулся с сейнером "Хорс". Как уточняет РИА "Новости", после инцидента первое судно дошло до пункта назначения и остановилось, а второе направилось к Керченскому судоремонтному заводу.

Подчеркивается, что повреждений ни у одного, ни у другого корабля зафиксировано не было. Пострадавших в ходе происшествия также нет.