Ученые разработали способ, как бороться с раком с помощью вирусов

Рак - одна из главных причин смертности населения. Ученые во всем мире работают над проблемой, как лечить онкобольных. Американские ученые разрабатывают вирусоподобные частицы, способствующие активации иммунной системы для борьбы с раком.

В пресс-релизе на MedicalXpress сообщается, что ученые Университета штата Мичиган разработали частицы Qβ - бактериофаг - вирус, способный уничтожить кишечную палочку Escherichia coli.

Исследователи получили доказательство, что комбинации Qβ и TACA (продукта нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования), такие иммунные клетки, как Т-лимфоциты, учатся распознавать углеводные антигены на поверхности раковых клеток и уничтожать злокачественное новообразование.

Как известно опухолевые углеводные антигены участвуют в образовании метастаз. Ученые сначала проведут испытания вакцины на собаках, у которых диагностирована остеосаркома — тип опухоли костей, встречающихся и у людей. Исследователи надеются, что вакцина будет способна затормозить развитие раковой опухоли предотвратить образование метастаз.