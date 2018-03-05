Российские игрушки набирают популярность в мире

За последние три года спрос на детские игрушки отечественного производства вырос более чем на треть.

Министерство промышленности и торговли сообщает, что увеличение экспорта в первую очередь обусловлено ростом объемов производства этой товарной группы. Не последнюю роль играет и развитие онлайн-торговли. Имеет значение и то, что нашим производителям удалось за последнее время снизить цены на игрушки в среднем на 20%.

Основными покупателями российских детских игрушек являются Казахстан, Беларусь, Украина, США и Польша. Наибольшим спросом пользуются у покупателей высокотехнологичные игрушки, а также «экологические дружелюбные» - eco friendly toys. Их доля в экспорте особенно велика.

Немаловажный аргумент в пользу покупки игрушек российского производства – в их высоком качестве по сравнению, например, с китайскими игрушками. Китайцы экспортируют игрушек в разы больше, но уже неоднократно были пойманы на содержании недопустимых опасных веществ в своей продукции. Качество китайских игрушек часто не соответствует техрегламенту «О безопасности игрушек», принятому в ЕАЭС в 2012 году, пишут "Известия".