Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в ночь на воскресенье, 4 марта, в Цумадинском районе Дагестана. Согласно сообщению представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане, в Цумадинском районе идут мероприятия по поиску боевиков.

"Режим введен в 04:00 мск воскресенья", - уточняет ТАСС.

До отмены режима КТО на территории района будет действовать ряд специальных ограничений для местных жителей.

Подробности спецоперации, проводимой в регионе сотрудниками ОМОН и ФСБ, на данный момент не уточняются.