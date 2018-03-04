Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана
4 марта 2018, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в ночь на воскресенье, 4 марта, в Цумадинском районе Дагестана. Согласно сообщению представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане, в Цумадинском районе идут мероприятия по поиску боевиков.
"Режим введен в 04:00 мск воскресенья", - уточняет ТАСС.
До отмены режима КТО на территории района будет действовать ряд специальных ограничений для местных жителей.
Подробности спецоперации, проводимой в регионе сотрудниками ОМОН и ФСБ, на данный момент не уточняются.
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