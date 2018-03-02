Черепашек в Дмитрове спасли от живодеров

Неравнодушная жительница поселка Новосиньково под Дмитровом спасла от холодной смерти двух красноухих черепах. По словам местных жителей, их закопали в снег двое нетрезвых мужчин, которые при попытке образумить их, полезли в драку.

При низких температурах черепахи впадают в анабиоз, у них замедляется метаболизм, все жидкости в организме переходят в кристаллическое состояние. Чем дольше переохлаждение, тем меньше шансов. Если они оживут, то, скорее всего, будут проблемы с мочеполовой системой, дыхательной, с суставами. И их нужно будет обязательно показать специалисту, передает сайт «Подмосковье сегодня»

Отметим, что пока животные признаков жизни не подают. Но теоретически, как говорят специалисты, черепахи могут выжить.