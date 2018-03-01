Синоптики дали прогноз, когда в Москву придут настоящая весна и тепло

Синоптики дали прогноз, когда в Москву придет настоящая весна, и установится теплая погода. 1 марта наступила календарная весна. Но метеорологи говорят, что март в центральной России - месяц зимний.

Ведущие специалисты из центра погоды «Фобос» и Росгидрометцентра прогнозируют, что климатическая весна настанет только с 26 марта. По данным Росгидрометцентра, переход через ноль произойдет только 27 марта.

Небольшое потепление ожидается на 8 марта. В Международный женский день морозы отступят. Но начнется снегопад. По данным специалистов по погоде, температура воздуха в марте будет ниже нормы.

С 20 по 25 марта будет новое вторжение холодных воздушных масс. Средние температуры установятся ниже нормы для этого периода. Но с 26 по 31 марта среднесуточные температуры должны выйти на уровень плюс 2 градуса, передает телеканал "360 ТВ". "Это можно назвать наступлением климатической весны", - пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.