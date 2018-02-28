Планируется повышение цен на импортный алкоголь и табак

Правительство РФ опубликовало проект постановления о повышении стоимости акцизных марок на импортный алкоголь и табачные изделия.

Акцизные марки на табачные изделия подорожают со 150 до 200 рублей за 1000 штук, а на алкоголь – с 1700 до 1850 рублей за 1000 штук.

Повышение стоимости акцизных марок оправдывается ростом всего: инфляции, курса валют, цен на продукцию естественных монополий и индексацией зарплат.

Практика показывает, что рост стоимости акцизов в первую очередь повышает стоимость продукта. Так, например, случилось с бензином: в январе текущего года ФАС сообщила, что 65% цены на бензин в России – это налоги.

Повышение ставок акцизов ожидается после 1 июля текущего года, сообщает Lenta.ru