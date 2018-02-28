ЧП произошло в аэропорту Казани, 3 рейса ушли на запасные аэродромы
28 февраля 2018, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]
ЧП произошло в среду, 18 февраля, в аэропорту Казани. Из-за того, что самолёт со сломанным шасси перекрыл взлётную полосу, три рейса были отправлены на запасные аэродромы.
По данным ТАСС, несколько часов назад у самолёта сломалось колесо на взлётно-посадочной полосе, воздушное судно перегородило полосу. Из-за этого инцидента в казанском аэропорту не смогли приземлиться пассажирские самолёты из Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени. Самолеты, прилетающие в Казань, направляются диспетчерами в Самару. В настоящее время самолёт со сломанным колесом ещё не отбуксирован с полосы, но принимаются все необходимые меры, чтобы аэропорт начал работу в обычном режиме.
Как стало известно позднее, шасси сломалось у частного самолёта Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках VIP-перевозки.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес