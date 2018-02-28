Американские астрономы в ходе наблюдений в течение шести лет за так называемым "кольцом единорога", одним из наиболее заметных звездных потоков, выяснили, что Млечный Путь "ворует" почти все темную материю у разрываемых им галактик.

Кэтрин Джонстон из Колумбийского университета в Нью-Йорке рассказала, что некоторые звезды на окраинах Млечного Пути оказались там не в результате поглощения им останков карликовых галактик, с которыми они недавно сталкивались, а в результате "воровства" его светил подобными спутниками нашей Галактики.

Млечный Путь находится в межгалактической пустоте не один, а в компании карликовых галактик, большую часть которых астрономам не видно из-за их крайней тусклости. Ученые считают, что многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, и в результате финальными "следами" являются так называемые звездные потоки, сообщает РИА Новости.

Статья американских астрономов опубликована в журнале Nature.