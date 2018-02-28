НАК рассказал о противодействии новой тактике террористов

28 февраля представители Национального антитеррористического комитета (НАК) провели пресс-конференцию, на которой рассказали о новых тактиках, используемых террористами.

Первый заместитель руководителя НАК Игорь Кулягин сообщил, что в России преступлений террористической направленности становится меньше, а фактов их предотвращения – больше: «В целом по стране в 2017 году их стало на четверть меньше, чем в 2016».

Советник председателя НАК Андрей Пржездомский отметил, что рекрутинг через интернет приобрел глобальный характер, поэтому «вопрос контроля за киберпространством – один из самых актуальных». Кроме того, террористы продолжают использовать каналы трудовой миграции. Чаще всего жертвами рекрутинга становятся юноши с низким уровнем морали и критического мышления и девушки с неустроенной личной жизнью.

НАК проводит активное противодействие терроризму по всем фронтам: в том числе блокируются каналы финансирования, лицам, подозреваемым в терроризме, запрещается въезд в РФ. Подробнее об этом сообщает ТАСС.