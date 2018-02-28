Конкурс в военно-морские училища вырос до уровня советских времен

Конкурс в высшие военно-морские образовательные учреждения вернулся к показателям советских времен. В новом учебном году планируется принять на 5-10% больше курсантов, чем в текущем.

Начальник Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов сообщил ТАСС, что военно-морские училища, входящие в систему ВУНЦ, вышли на заложенные возможности, и конкурс для поступающих в них снова составляет более 4 человек на место, как это было до 1990-х годов.

Отмечается также высокий минимальный балл поступающих. В современном ВМФ много сложных специальностей, включая управление ядерными реакторами и сложнейшим оружием.

Вице-адмирал Касатонов прогнозирует, что количество принятых курсантов в новом учебном году станет больше на 5-10%. Кроме того, по 150 курсантов примут Севастопольское и Тихоокеанское высшие училища, не состоящие в структуре ВУНЦ ВМФ.

Военный учебно-научный центр ВМФ России начал вести свою историю с 1701 года – с основания в Москве по указу Петра Первого Навигацкой школы. Сейчас в составе ВУНЦ работают многие высшие военно-морские институты и академии.