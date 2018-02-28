Специфичный запах тела человека сигнализирует о серьезных заболеваниях

Эксперты призывают обратить внимание людей на запахи своего тела. Тело здорового человека обычно не имеет какого-либо особенного запаха. Но если новый "аромат" возникает, необходимо бить тревогу.

Посторонний запах тела появляется тогда, когда происходит сбой в работе потовых сальных желез. Эти железы работают неправильно, когда у человека появляется какое-то серьезное заболевание, - сообщается на сайте "Подмосковья сегодня".

По данным экспертов, возникновение запаха ацетона говорит о том, что в организме человека произошел сбой в эндокринной системе, скорее всего, начал развиваться сахарный диабет. Запах ацетона характерен и у больных, у которых проблемы с почками.

От тела может распространяться "аромат" уксуса при туберкулезе. У людей с онкологическими заболеваниями появляется запах гнилого мяса.