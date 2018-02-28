Стала известна одна из тем послания Путина Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России. В ходе заседания коллеги МВД с основным докладом выступил министр Владимир Колокольцев.

На заседании были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2017 год и определены основные направления работы на текущий год.

Владимир Путин назвал положительные моменты в деятельности органов МВД в прошлом году. По словам главы государства, "повысилась раскрываемость отдельных видов преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений, квартирных краж, незначительно, но сократилась уличная преступность".

Путин отметил, что общественный порядок при проведении крупных международных мероприятий был на должном уровне. Президент назвал и недоработки МВД: снизился практически до 43 % общий уровень раскрываемости преступлений.

"Значит, ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере. Это тревожит и общество, и наших граждан, и абсолютно не должно устраивать само МВД", - подчеркнул Путин.

Среди важных направлений работы МВД Владимир Путин обозначил: противодействие экстремизму, борьба с преступлениями в сфере экономики, - сообщается на сайте Кремля.

"Нужно последовательно очищать от криминала, от «серых», теневых схем банковскую систему, ТЭК, производственные и строительные отрасли", - сказал Путин и сообщил: "Я завтра буду говорить об этом в Послании".