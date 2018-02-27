Кремль назвал время и место, когда президент обратится к Федеральному собранию

Обращение президента Владимира к Федеральному собранию состоится ровно в полдень 1 марта. Как сообщает пресс-служба кремля, мероприятие состоится в выставочном зале «Манеж».

В этот раз в списке аккредитованных представителей прессы - 705 журналистов из различных СМИ, уточняет RT. А само послание будет значительно отличаться от предыдущих. Путин его адресует не только представителям бизнес-элиты и чиновникам, но и всему гражданскому обществу. Именно поэтому приглашенных соберут не в Георгиевском зала Кремля, а в Большом Манеже.

Напомним, Президент Российской Федерации ежегодно обращается к Федеральному собранию, рассказывая об основных приоритетах внешней и внутренней политики страны.