Кремль назвал время и место, когда президент обратится к Федеральному собранию
27 февраля 2018, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]
Обращение президента Владимира к Федеральному собранию состоится ровно в полдень 1 марта. Как сообщает пресс-служба кремля, мероприятие состоится в выставочном зале «Манеж».
В этот раз в списке аккредитованных представителей прессы - 705 журналистов из различных СМИ, уточняет RT. А само послание будет значительно отличаться от предыдущих. Путин его адресует не только представителям бизнес-элиты и чиновникам, но и всему гражданскому обществу. Именно поэтому приглашенных соберут не в Георгиевском зала Кремля, а в Большом Манеже.
Напомним, Президент Российской Федерации ежегодно обращается к Федеральному собранию, рассказывая об основных приоритетах внешней и внутренней политики страны.
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