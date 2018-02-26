Помнить о Ходжалы

Советский Союз всегда считался большой семьей братских народов. Песни, фильмы, книги воспевали эту дружбу. Но, на самом деле, внутренние противоречия и «соседские» конфликты хоть и были сильной рукой и «мудрым» руководством загнаны в отдаленные уголки сознания, но никуда не делись. И когда советская империя начала шататься, все эти подспудные споры и взаимные претензии разом выплыли на поверхность, неся с собой кровь и смерть.

Многие советские народы, особенно Закавказья, Северного Кавказа и Средней Азии, долгие годы питали обиды на своих соседей. Тут и память о старинных ссорах, и недальновидность советских вождей, резавших землю по живому. Наверное, они считали, что среди советских людей не может быть никаких счетов. Они ошибались. Счеты остались. И когда могучий сдерживающий московский кулак разжал ослабевшие пальцы – полыхнуло разом и повсюду. На память об этом времени у многих народов остались болезненные, кровоточащие рубцы.

Ош, Фергана, Сумгаит, Душанбе, Сухуми, Цхинвал, Приднестровье, Тбилиси, Владикавказ… Эти, как и многие другие, названия остались в памяти незаживающими ранами. Не обошла эта боль и народ Азербайджана. Имя ей – Ходжалы.

Этот небольшой поселок в Нагорном Карабахе только в начале 90-х приобрел статус города, в котором проживало чуть больше 6 тысяч человек. Чья это земля исторически – выяснять сейчас поздно да и бессмысленно. И армяне, и азербайджанцы считают его своим. И, разумеется, переубедить никого не удастся. Но к началу событий подавляющее большинство населения города составляли азербайджанцы.

С началом Карабахского конфликта, вскоре разросшегося в полноценную войну, Ходжалы стали заложником своего географического положения. Здесь сходятся стратегически важные дороги Агдам-Шуша и Аскеран-Степанакерт. Здесь же находится единственный крупный аэропорт в Карабахе. В десяти километрах – мятежный, большей частью армянский, Степанакерт.

Почти полгода Ходжалы находились в блокаде. Не было электричества, водопровода, теплоснабжения. Даже телефонная связь отсутствовала. Часть жителей покинула город, но ушедших было очень мало. Почему не ушли остальные? Не хотели бросать свои дома? Не верили в то, чем это могло обернуться? Кто знает…

В ночь с 25 на 26 февраля, в годовщину трагедии в Сумгаите, начался сначала интенсивный обстрел города, а потом его штурм. Сколько народу погибло во время обстрела, неизвестно. Но, видимо, немало. А в три часа ночи, уцелевшие жители Ходжалы попытались спастись, уйдя из города вдоль русла реки.

И тут случилось страшное.

Трудно сказать, что стало виной – темнота, то, что среди беженцев оказалось и какое-то число вооруженных ополченцев, боевой азарт или что-то еще. Но по бегущим людям был открыт ураганный огонь. Бегущие в панике люди бросались в ледяную воду, уходили в покрытые снегом зимние горы без теплой одежды. Многие умерли от ран, переохлаждения, замерзли насмерть, скитаясь по горам.

Какому-то количеству удалось спастись, выйти к границе с Агдамским районом Азербайджана. Еще около тысячи человек попали в плен. Но сотни людей не увидели следующего рассвета. По разным данным, в ту роковую ночь погибло во время штурма, убито во время попытки спастись, умерло от ран и замерзло в горах от 500 до 600 человек, среди которых как минимум 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка. Около 500 человек было ранено, 150 пропало без вести.

Мы не станем сейчас искать виноватых и строить версии. Проведено множество расследований этой трагедии, с неоднозначными результатами. Не станем подливать масла в огонь. Вопросов, на самом деле, больше, чем ответов. Является ли военные соображения достаточным основанием для массированного обстрела города с мирными жителями из тяжелых орудий? Почему большинство жителей Ходжалы не покинули город, хотя о штурме было известно за месяц до его начала? Почему вместе с выходящими из города мирными жителями оказались вооруженные защитники города? Кто отдал приказ открыть огонь по «свободному коридору»?

Вопросы, вопросы, вопросы…

Ходжалинская боль навсегда осталась в сердцах миллионов азербайджанцев, как самая кровавая страница конфликтов, разгоревшихся на территории бывшего СССР между когда-то братскими народами. Никогда ни до, ни после этого не погибало такое количество мирных людей за один день. И самое страшное, она из числе тех трагедий, которые встают непреодолимым барьеров на пути любых попыток восстановить хоть какой-то мир. Даже если политики сумеют договориться, найти компромиссы, для обычных людей вычеркнуть из памяти этот кошмар вряд ли удастся в ближайшее время. Такие страницы истории мешают пожать руку соседу даже не на десятки, на сотни лет. Когда думаешь об этом, то не можешь не понимать, что движет руководством Азербайджана, когда оно провозглашает возвращение Карабаха в целом и Ходжалы в частности национальным приоритетом.

Это очевидно тупиковый путь, который может привести только к повторению трагедии. Но могут ли они от него отступиться? Как Россия не смирилась с потерей Крыма из-за глупости одного советского Генсека, так азербайджанцы никогда не забудут Ходжалы.

Будет ли когда-нибудь в обозримом будущем решена эта проблема? Кто знает. Но стремиться к этому надо, искать пути. Помня, что попытка решить вопрос силой бесполезен и опасен.

Жертвы Ходжалинской трагедии не забыты. Памятники этим событиям стоят в Баку, Ленкорани, Шаумяновске, Гааге, Берлине, Сараево, Анкаре, Мехико. Каждый год в Азербайджане вспоминают погибших на многолюдных митингах.

Но память нужна не только для того, чтобы не забывать. Но и чтобы подобное никогда не повторилось.