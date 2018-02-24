В Грозном презентовали боевую машину спецназа, Кадыров доволен
24 февраля 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Грозном прошла презентация серийной версии боевой машины спецназа "Чаборз-6", разработанной конструкторами Российского университета спецназа в Гудермесе. Машина была продемонстрирована Рамзану Кадырову.
Как отметил глава Чечни во "ВКонтакте", машина разработана с использованием только российских деталей, а основные ее качества - многофункциональность, прекрасная проходимость и надежность.
"Чаборз-6" оснащен автоматическим гранатометом АГС и имеет 2 крупнокалиберных пулемета, его экипаж состоит из 6 человек. Мощности производства машин в Чеченской республике позволяют производить до 15 БМС каждый месяц.
Эти уникальные авто могут быть использованы для перевозки военных, грузов, эвакуации раненых, они способны стрелять и даже запускать дроны.
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