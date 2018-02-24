Жители Петербурга наблюдали в ночном небе необычные "световые столбы"
24 февраля 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь с 23 на 24 февраля в Выборгском и Калининском районах Петербурга местные жители наблюдали за необычным природным явлением, которое некоторые из них приняли за северное сияние.
Горожане видели странные полосы над крышами соседних домов и поделились фотографиями «столбов» в социальной сети.
Оптическое явление, которое называют "световой лес" или "световые столбы", появляется в небе при низких температурах, когда свет не рассеивается, а отражается на горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.
Это уже не первый раз, когда морозная февральская погода дарит петербуржцам возможность полюбоваться необычными световыми эффектами.
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