В ночь с 23 на 24 февраля в Выборгском и Калининском районах Петербурга местные жители наблюдали за необычным природным явлением, которое некоторые из них приняли за северное сияние.

Горожане видели странные полосы над крышами соседних домов и поделились фотографиями «столбов» в социальной сети.

Оптическое явление, которое называют "световой лес" или "световые столбы", появляется в небе при низких температурах, когда свет не рассеивается, а отражается на горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

Это уже не первый раз, когда морозная февральская погода дарит петербуржцам возможность полюбоваться необычными световыми эффектами.