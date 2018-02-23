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Капитан турецкого судна, врезавшийся в опору Крымского моста, был нетрезвый

23 февраля 2018, 23:37 [ «Аргументы Недели» ]

Капитан турецкого судна, врезавшийся в опору Крымского моста, был нетрезвый
ankerch-crimea.ru

Капитан турецкого сухогруза «Лира», который в марте 2016 года врезался в опору строящегося моста через Керченский пролив, находился в состоянии опьянения.

Об этом на вчерашней пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по РК Владимир АРХАНГЕЛЬСКИЙ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Руководитель крымского управления Следкома уточнил, что во время расследования проверялись все версии – от нарушений правил безопасности до умышленных действий, направленных на создание аварийной ситуации. В настоящее время в отношении капитана судна вынесен приговор, пишут "Аргументы недели - Керчь".

«В его действиях установлено нарушение. По версии следствия, диспетчер на английском языке направлял его на курс, по которому он должен был следовать. Ссылаясь на определенное состояние опьянения и незнание языка, человек следовал ненадлежащим образом, в этой связи было осуществлен наезд на опору. Соответствующий вред был возмещен в полном объеме», – сказал АРХАНГЕЛЬСКИЙ, уточнив, что капитана судна оштрафовали.

Напомним, в марте 2016 года турецкий сухогруз «Лира» навалился на опору моста через керченский пролив. Перед этим судно 7 минут игнорировало предупреждения операторов системы управления. ООО «СГМ-Мост» предъявил требование о возмещении ущерба. Изначально сумма составляла 120 миллионов, но затем стало известно, что от навала пострадала одна опора. В результате сумму уменьшили до 35,3 миллионов рублей. После того как собственник «Лиры» согласился добровольно возместить ущерб, «СГМ-Мост» отозвал иск.

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Стало известно, с кем сразится российская сборная по хоккею в финале ОИ-2018

Сегодня стало известно, кто станет соперником российской сборной по хоккею в финале Олимпиады в Пхенчхане. Ранее россияне обыграли сборную Чехии со счетом 3:0 и официально стали финалистами турнира.

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Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после наезда машины на толпу пешеходов

Уголовное дело возбуждено в Новосибирске после наезда машины на толпу пешеходов

В Новосибирске по факту наезда автомобилиста на толпу пешеходов, стоявших на тротуаре, возбуждено уголовное дело. Согласно последней информации, машина насмерть сбила двух человек, среди которых ребенок.

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Вооруженная женщина пыталась проникнуть в Белый дом

Вооруженная женщина пыталась проникнуть в Белый дом

В Белый дом пыталась проникнуть женщина, у которой при себе был пистолет. Согласно последней информации, гражданка категорически игнорировала требования полицейских положить оружие на землю.

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Утром в субботу стало известно, что Федерация биатлона США намерена бойкотировать этап Кубка мира, который состоится в Тюмени. Об этом сообщается на страничке организации в социальной сети.

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23 февраля в Сирию прибыли ещё два Су-57

23 февраля в Сирию прибыли ещё два Су-57

Ровно через два для после появления первых фото и видео новейших российских истребителей Су-57, совершающих посадку на авиабазу Хмеймим, из Сирии пришли новые сенсационные снимки, сделанные 23 февраля. На них видны ещё два Су-57 в сопровождении истребителя Су-30СМ.

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Капитан турецкого судна, врезавшийся в опору Крымского моста, был нетрезвый

Капитан турецкого судна, врезавшийся в опору Крымского моста, был нетрезвый

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На Украине скончался известный актер Анатолий Решетников

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Трамп снова нелестно отозвался о мигрантах, прибывающих в США

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Поклонники заявили, что Юлия Высоцкая в последнее время постарела

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Трамп считает свой первый год у власти самым успешным за всю историю США

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Уфологи: среди землян живут не менее 7 тысяч инопланетян

Уфологи: среди землян живут не менее 7 тысяч инопланетян

Уфологи сделали неожиданное заявление, которое привело некоторых жителей Земли в замешательство. Согласно последним данным, инопланетяне уже очень давно живут на нашей планете среди людей.

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В Москве волонтеров начинают обучать к ЧМ-2018

В Москве волонтеров начинают обучать к ЧМ-2018

В пятницу, 23 февраля, стало известно о начале подготовки волонтеров к чемпионату мира по футболу, который состоится уже в этом году. Игры пройдут в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля.

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СМИ узнали, когда американское посольство будет перенесено в Иерусалим

СМИ узнали, когда американское посольство будет перенесено в Иерусалим

Сегодня стало известно, когда американское посольство переедет из Тель-Авива. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в декабре минувшего года официально признал Иерусалим столицей Израиля.

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Машина протаранила толпу пешеходов в Новосибирске, среди погибших ребенок

Машина протаранила толпу пешеходов в Новосибирске, среди погибших ребенок

Вечером в пятницу, 23 февраля, в Новосибирске случилось страшное происшествие. Согласно последним данным, машина выехала на тротуар, по которому шла толпа пешеходов, и совершила наезд на людей.

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Ольга Бузова повеселилась в компании друзей бывшего мужа

Ольга Бузова повеселилась в компании друзей бывшего мужа

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на днях отправилась на вечеринку. В этом не было бы ничего странного, однако, на мероприятии присутствовали друзья бывшего мужа звезды Дмитрия Тарасова.

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Трамп считает, что школьным учителям необходимо носить оружие

Трамп считает, что школьным учителям необходимо носить оружие

Американский лидер Дональд Трамп считает, что школьных учителей следует вновь начать вооружать. По мнению политика, данная мера позволит предотвратить случаи массовой стрельбы в учебных заведениях.

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На одной из французских автозаправок нашли украденную картину Дега

На одной из французских автозаправок нашли украденную картину Дега

В одном из автобусов на автозаправке во французском департаменте Сена и Марна была обнаружена картина кисти импрессиониста Эдгара Дега. Полотно находилось в багажнике транспортного средства.

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Трамп: Америка введет самый крупный в истории пакет санкций в отношении КНДР

Трамп: Америка введет самый крупный в истории пакет санкций в отношении КНДР

Власти Соединенных Штатов Америки намерены в скором времени ввести самый крупный в истории пакет санкций в отношении Северной Кореи. Об этом стало известно из отрывков речи президента США Дональда Трампа.

//В мире

ЕС: украинские рабочие выкопали на границе яму стоимостью 3 млн евро

ЕС: украинские рабочие выкопали на границе яму стоимостью 3 млн евро

Евросоюз хочет, чтобы Украина вернула деньги, которые были выделены на модернизацию КПП на границе страны с европейскими государствами. В ЕС считают, что украинские власти разворовали крупную сумму.

//В мире

Цветы возложили к мемориалу памяти советских воинов в Берлине

Цветы возложили к мемориалу памяти советских воинов в Берлине

В пятницу к мемориалу памяти советских воинов в Берлине возложили цветы и венки. На церемонии присутствовали ветераны ВОВ, сотрудники российских загранучреждений и члены общественных организаций.

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На юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, нападавший скрылся

На юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, нападавший скрылся

На юго-востоке Москвы в пятницу, 23 февраля, случилось происшествие. В столичном районе Люблино неизвестный злоумышленник выстрелил на автомойке в человека, а затем скрылся с места преступления.

//В мире

Киев назвал главного союзника Украины в борьбе с Россией

Киев назвал главного союзника Украины в борьбе с Россией

Главным союзником Украины в борьбе с «агрессивной» Российской Федерацией является Литва. С таким заявлением выступил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, принявший участие в торжествах в Вильнюсе.

//В мире

Верховную раду Украины могут переименовать

Верховную раду Украины могут переименовать

На Украине могут переименовать Верховную раду. Согласно некоторой информации, данное название является советским наследием, поэтому в обозримом будущем может быть заменено на совершенно другое.

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Кадыров о Сталине: будь он проклят "во веки веков"

Кадыров о Сталине: будь он проклят "во веки веков"

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сделал весьма резонансное заявление в пятницу, 23 февраля. Политик сообщил, что проклинает Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина "во веки веков".

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Всемирно известный актер и писатель Стивен Фрай перенес тяжелую операцию

Всемирно известный актер и писатель Стивен Фрай перенес тяжелую операцию

Всемирно известный британский писатель и актер Стивен Фрай, запомнившийся зрителям по роли обаятельного камердинера в сериале "Дживс и Вустер", перенес в начале января крайне тяжелую операцию.

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