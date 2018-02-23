Капитан турецкого судна, врезавшийся в опору Крымского моста, был нетрезвый

Капитан турецкого сухогруза «Лира», который в марте 2016 года врезался в опору строящегося моста через Керченский пролив, находился в состоянии опьянения.

Об этом на вчерашней пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по РК Владимир АРХАНГЕЛЬСКИЙ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Руководитель крымского управления Следкома уточнил, что во время расследования проверялись все версии – от нарушений правил безопасности до умышленных действий, направленных на создание аварийной ситуации. В настоящее время в отношении капитана судна вынесен приговор, пишут "Аргументы недели - Керчь".

«В его действиях установлено нарушение. По версии следствия, диспетчер на английском языке направлял его на курс, по которому он должен был следовать. Ссылаясь на определенное состояние опьянения и незнание языка, человек следовал ненадлежащим образом, в этой связи было осуществлен наезд на опору. Соответствующий вред был возмещен в полном объеме», – сказал АРХАНГЕЛЬСКИЙ, уточнив, что капитана судна оштрафовали.

Напомним, в марте 2016 года турецкий сухогруз «Лира» навалился на опору моста через керченский пролив. Перед этим судно 7 минут игнорировало предупреждения операторов системы управления. ООО «СГМ-Мост» предъявил требование о возмещении ущерба. Изначально сумма составляла 120 миллионов, но затем стало известно, что от навала пострадала одна опора. В результате сумму уменьшили до 35,3 миллионов рублей. После того как собственник «Лиры» согласился добровольно возместить ущерб, «СГМ-Мост» отозвал иск.