МЧС предупредил о лавинной опасности на Сахалине

В десяти районах Сахалина объявлена высокая лавинная опасность, проинформировала сегодня пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В субботу и воскресенье на лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность",— говорится в сообщении МЧС.

На всей остальной территории Сахалина возможен сход одиночных лавин.

Ранее синоптики сообщили, что к Сахалину приближается циклон. Непогода придёт на остров к вечеру 23 февраля с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. С 23 по 25 февраля будет закрыто движение на паромной переправе Холмск — Ванино. По прогнозам синоптиков, циклон покинет остров в воскресенье.