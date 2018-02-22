СКР проверит информацию о беспомощном мужчине на полу в больнице Новороссийска

В Новороссийске следователи начали проверку информации, полученной из СМИ, о пожилом мужчине, лежащим голым на полу в больнице. В интернете написали о о том, что пациент первой городской больницы города Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, и ни врачи, ни медсестры не оказывают ему помощь.

По данным СКР, следственными органам организована проверка на предмет халатности со стороны сотрудников больницы.

О том, что медики не стали помогать упавшему пациенту, который не мог самостоятельно встать, написала в Facebook журналист Марина Светлая. По словам Светлой, мужчине помогли только после того, как ее мать, которая стала очевидцем инцидента, "подняла скандал".

Управление здравоохранения Новороссийска и территориальное управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю начали проверку информации.