СКР проверит информацию о беспомощном мужчине на полу в больнице Новороссийска
22 февраля 2018, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Новороссийске следователи начали проверку информации, полученной из СМИ, о пожилом мужчине, лежащим голым на полу в больнице. В интернете написали о о том, что пациент первой городской больницы города Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, и ни врачи, ни медсестры не оказывают ему помощь.
По данным СКР, следственными органам организована проверка на предмет халатности со стороны сотрудников больницы.
О том, что медики не стали помогать упавшему пациенту, который не мог самостоятельно встать, написала в Facebook журналист Марина Светлая. По словам Светлой, мужчине помогли только после того, как ее мать, которая стала очевидцем инцидента, "подняла скандал".
Управление здравоохранения Новороссийска и территориальное управление Росздравнадзора по Краснодарскому краю начали проверку информации.