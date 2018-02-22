Уменьшилось число россиян, уезжавших на лечение на границу

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о снижении числа россиян, выезжающих за границу на лечение. Глава Минздрава выступила на форуме «Удивительное в российском здравоохранении».

Вероника Скворцова привела статистику, согласно которой, за последние два с половиной года число россиян, выезжающих в Германию для получения медицинской помощи, снизилось более чем в шесть раз, сообщает Интерфакс.

Гораздо меньше россиян стали обращаться в израильские клиники. По словам министра Вероники Скворцовой, число русских пациентов в Израиле снизилось в десятки раз.