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Уменьшилось число россиян, уезжавших на лечение на границу

22 февраля 2018, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Уменьшилось число россиян, уезжавших на лечение на границу
фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о снижении числа россиян, выезжающих за границу на лечение. Глава Минздрава выступила на форуме «Удивительное в российском здравоохранении».

Вероника Скворцова привела статистику, согласно которой, за последние два с половиной года число россиян, выезжающих в Германию для получения медицинской помощи, снизилось более чем в шесть раз, сообщает Интерфакс.

Гораздо меньше россиян стали обращаться в израильские клиники. По словам министра Вероники Скворцовой, число русских пациентов в Израиле снизилось в десятки раз.

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Прибытие российских Су-57 в Сирию прокомментировали в Пентагоне

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В Сети опубликовали видео с места ДТП на трассе "Сибирь"

В Сети опубликовали видео с места ДТП на трассе "Сибирь"

В Сети опубликована видеозапись последствий ДТП на трассе "Сибирь" в Чебулинском районе, где в ночь на пятницу, 23 февраля, столкнулись пассажирский автобус и грузовая фура.

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МЧС открыло горячую линию после крупной аварии на Кузбассе

МЧС открыло горячую линию после крупной аварии на Кузбассе

МЧС России организовало горячую линию после аварии в Красноярском крае с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в результате которой погибли 6 человек и 9 пострадали.

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Алина Загитова - олимпийская чемпионка по фигурному катанию на Олимпиаде-2018

Алина Загитова - олимпийская чемпионка по фигурному катанию на Олимпиаде-2018

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой. "Серебро" завоевала Евгения Медведева. 239, 57 - сумма баллов 15-летней Алина. У 18-летней Жени результат ниже на полтора балла.

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МЧС предупредил о лавинной опасности на Сахалине

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Мария Сотскова собралась и хорошо откатала произвольную программу

Мария Сотскова собралась и хорошо откатала произвольную программу

Действующая чемпионка мира Евгения Медведева и обладательница Гран-При нынешнего сезона Алина Зарипова скоро начнут показывать свои произвольные программы на Олимпиаде -2018 в Южной Корее.

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"Зенит" уверенно разгромил "Селтик" со счетом 3:0

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" разгромил "Селтик" благодаря голам Бранислава Ивановича, Далера Кузяева и Александра Кокорина. "Зенит" провёл отличный матч и продолжил путь в Лиге Европы.

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Степан Михалков стал дедом, а Никита Михалков - прадедом

Степан Михалков стал дедом, а Никита Михалков - прадедом

О радостном событии в семьей Михалковых сообщил Степан Михалков. Степан - сын кинорежиссера Никиты Михалкова и актрисы Анастасии Вертинской - впервые стал дедом. А Никита Сергеевич - прадед.

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Незаконные группировки сорвали переговоры по примирению в Восточной Гуте

Незаконные группировки сорвали переговоры по примирению в Восточной Гуте

Боевики, контролирующие Восточную Гуту, сорвали переговоры по урегулированию ситуации в осажденном районе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

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Телеведущая Екатерина Стриженова в последнее время попадает под критику своих поклонников. Известно, что телевидение прибавляет пять килограммов. А россияне заметили, что Екатерина начала поправляться.

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Исследователи описали новый вид древних акул

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ФСБ Петербурга сообщила о хищении 45 млн. рублей бюджетных средств

ФСБ Петербурга сообщила о хищении 45 млн. рублей бюджетных средств

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СКР проверит информацию о беспомощном мужчине на полу в больнице Новороссийска

СКР проверит информацию о беспомощном мужчине на полу в больнице Новороссийска

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В Москве почтили память Исхака Ахмерова - легенды советской разведки

В Москве почтили память Исхака Ахмерова - легенды советской разведки

По инициативе Полпредства Татарстана в Москве на Химкинском кладбище прошла церемония возложения цветов к могиле разведчика Исхака Ахмерова, в которой приняли участие руководители спецслужб и представители власти.

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Офицеры и врачи вспоминали героев

Офицеры и врачи вспоминали героев

Накануне 23 февраля состоялось совместное заседание Клуба офицеров и Клуба врачей, созданных при Полномочном представительстве Республики Татарстан, в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко.

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Хирурги и лоры извлекли из уха ребенка живого таракана

Редкую операцию провели хирурги в Екатеринбурге - из уха девочки-подростка извлекли живого таракана. Операция прошла без осложнений. К счастью, барабанная перепонка цела. Таракан был жив.

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