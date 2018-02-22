Какие вирусы гриппа свирепствуют сейчас в российских регионах

Роспотребнадзор сообщил, что на территории Российской Федерации превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 22-х субъектах Российской Федерации и девяти городах (без превышения эпидпорога по субъекту федерации).

По данным лабораторного мониторинга за неделю с 12 по 18 февраля обследовано почти шесть тысяч человек. Как сообщает Роспотребнадзор, доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла и составила 40,4%.

В структуре положительных находок вирусы гриппа В составили 15%, вирусы гриппа A (H3N2) – 11,8%, A (H1N1)2009 – 11,5%, грипп А не субтипированные – 2,1%; РС-вирусы – 23%, аденовирусы – 9%, вирусы парагриппа - 8%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 19,6%.

За неделю в России зафиксировано двукратное увеличение количества подтвержденных случаев заболевания свиным гриппом. Проведенные анализы показали, что вирус A(H1N1) обнаружен у 130 человек против 70 заболевших ранее, передает Интерфакс.

На минувшей неделе свиным гриппом заболели жители 29 российских городов, в том числе Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Кирова, Волгограда, Барнаула, Архангельска, Курска, Казани и других населенных пунктов.

Среди малышей в возрасте до двух лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 7 российских регионах, среди детей возрастной группы 3-6 лет – в 15 субъектах РФ, среди детей 7-14 лет - в 20 среди лиц старше 15 - в 9 субъектах России.

В некоторых регионах на карантин закрывают школы.