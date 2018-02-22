Российские учителя посмеялись над американской идеей разрешить оружие в школах

На днях Дональд Трамп предложил вооружить учителей для защиты от возможных нападений в школах. Поводом для инициативы стал трагический случай в одной из школ Паркленда, где бывший ученик открыл стрельбу по школьникам и учителям, жертвами стали 17 человек. По мнению американского президента, для обеспечения безопасности в учебных заведениях необходимо также нанимать в качестве сотрудников бывших военнослужащих.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал предложение Трампа глупым и предположил, что в Америке идея не будет реализована, не говоря уже о России. «Это эмоциональная и довольно глупая реакция на серьезнейшую проблему нарастания агрессии, которая есть во всех странах – и в Америке, и у нас. Школы не превратить в тюрьму. Это предложение, я не думаю, что и в Америке будет реализовано», - рассказал он в эфире НСН.

Как ранее отметил президент США, оружие применялось бы педагогами только для защиты от нападений, сообщает РИА Новости. Сегодня, по словам Трампа, преступники отлично осведомлены о «свободных от оружия зонах» и начинают стрельбу именно там, уверенные в своей безнаказанности.