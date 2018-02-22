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Борис Дубровский: "Именно память делает людей единым народом"

22 февраля 2018, 16:49 [«Аргументы Недели. Челябинск», Оксана Великая ]

Борис Дубровский: "Именно память делает людей единым народом"

В канун Дня Защитника Отечества и 100-летия Красной Армии в Челябинске прошло торжественное возложение цветов и венков к вечному огню на Аллее славы. В мероприятии принял участие глава Челябинской области Борис Дубровский.

Прежде всего напомним, что в этом году в России отмечается 100-летний юбилей создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии – прообраза современных вооруженных сил страны. Каждый гражданин нашей страны знает и чтит память о славе наших войск, которые играют важную роль в истории России и сохранении мира во всём мире. А Защитники Отечества — это примеры доблести, чести, стойкости, отваги и любви к Родине, которых мы восхваляем каждый год.

Во время торжественной церемонии Борис Дубровский поздравил всех южноуральцев с этими двумя значимыми для всех нас праздниками, которые ассоциируются с мужеством и подвигом, служением Родине и защитой всего народа.

- Мы благодарно помним всех, кому обязаны своей свободой и независимостью, гордимся теми, кто несет свою службу сегодня. Уже стало доброй традицией в канун этого праздника возлагать венки и цветы к Вечному огню. К мемориалу приходят люди разных поколений и это, как ничто другое, символизирует их связь и общую память. А именно память делает людей единым народом, а нашу родину – великой и любимой Россией, – отметил глава региона.

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