Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧМ-2018 по карте

Депутаты Госдумы приняли закон о безвизовом въезде иностранных болельщиков в Россию на Чемпионат мира по футболу. Период безвизового въезда начинается за 10 дней до начала первого матча и закончится в день финального соревнования.

Въехать в страну можно по карте зрителя, которую выдают иностранным гражданам при наличии билета на матч, сообщает kp.ru. Законопроект также вводит понятие протокольного маршрута, то есть меются в виду пути следования между аэропортами, вокзалами, стадионами, тренировочными базами и объектами размещения.

Кроме того, документ разрешает бесплатный проезд в дополнительных поездах для журналистов при предъявлении паспортов и карт аккредитации.