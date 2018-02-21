Американские психологи считают, что есть надо без штанов, а лучше вообще голышом

Есть надо без штанов, а лучше всего вообще нагишом, утверждают американске ученые. По мнению психологов, у человека лучше всего усваивается пища именно в таком состоянии.

«Одежда негативно влияет на усвоение пищи организмом человека. В первую очередь штаны сильно давят на живот и в результате человек чаще ощущает голод», - сообщил общественности доцент кафедры психологии и автор необычного исследования Джон Крегон. Он считает, что есть раздытым необходимо для интенсивного потовыделения после приёма пищи. Пот будет появляться на участках тела человека из-за страха перед окружающими.

Также Джон Крегон пояснил, что для исследования он позвал 100 человек разных возрастов, у которых были проблемы с пищеварением. Всего за неделю употребления пищи нагишом удалось на 47% снизить болевые пороги, пишет vladtime.

Эксперты сомневаются в доступности такого метода, потому что тогда всем пришлось бы есть только закрывшись дома.