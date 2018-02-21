//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 18+

Рыбу народам! Будущее стране!

21 февраля 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Рыбу народам! Будущее стране!

26 февраля 2018 г. в Москве будет проходить IV съезд рыбной отрасли. Основная задача съезда, по моему мнению – это закрепление за крупными экспортерами рыбы квот на 15 лет, без изменения существующих сегодня дел в стране. Рыбная отрасль – это стратегический ресурс, использование которого касается каждого жителя. И если рыба почти 100% идет на экспорт то цены растут, если же рыба будет поступать в Россию как минимум в количестве 50% от реального объема вылова то цены в стране на рыбу снизятся в двое.

Я, Стативка Виталий, уполномоченный от «Камчатского краевого союза родовых –семейных рыболовецких общин КМНС «Кизвизвэчъ», подал организаторам съезда официальное письмо об участии в нем в качестве одного из основных докладчиков и меня не хотят пускать на этот съезд. Почему? Да потому, что экспортёры рыбы, работающие в интересах иностранных государств, не хотят, чтобы правда дошла до президента РФ В.В. Путина. А правда, по моему мнению, состоит в следующем:

1.Потребление рыбы из-за привязки внутренних цен к мировым валютным ценам с 2014 по 2016 год упало на 48% и сократилось с 22 кг в год на одного человека до 12 кг. А сейчас, по предварительным данным, составляет менее 10 кг.

2.Сокрытие налогов и вывоз наших денег за рубеж крупными рыболовецкими компаниями ежегодно составляют более 3,5 млрд долларов США.

3.Квотные рантье, покупая по 37 копеек за 1 кг на круг квоты у граждан России, продают их в 60 раз дороже и «зарабатывают» в год около 4 млрд долларов США чёрного нала. Другими словами, продажные чиновники – от рыбных регионов до столичных – создают условия для кражи у нас, у всего населения России, ежегодно в интересах иностранных компаний от 6 до 8 млрд долларов США. 

4.Коренное население Камчатки, Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Сахалина, Мурманска и Архангельска, а также рыбаков прибрежных квоти небольшие рыбоперерабатывающие заводы как в прибрежной зоне, так и на материке поставили на грань уничтожения, поглощения и притеснения.

Экономическое обоснование этих заявлений, расчёты, наглядные схемы и графики каждый из вас может найти по следующей ссылке.

Факты – упрямая вещь. Если кто-то хочет им возразить, то я, как представитель всех общин Камчатки, заявляю и прошу это заявление считать моим вторым официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ, о необходимости сверки подаваемых данных рыбодобывающими компаниями в официальных отчётах с данными ежедневных суточных донесений капитанов рыболовецких судов. Вот поэтому рыбные деятели и не хотят давать мне слово. Правда говорит о том, что всё, что сейчас делается в рыбной отрасли, противоречит личным интересам граждан России без исключения и поручениям Президента страны Владимира Путина. Значит, отрасль требует кардинальных перемен. 

             Я обращаюсь к президенту страны, ко всем нашим гражданам: «Услышьте наш набат! Примите меры! Возьмите готовые законодательные предложения и экономические выкладки и дайте народу задышать, а стране сделать экономический рывок, равный 4–5% роста ВВП». Отсутствие рыбы в рационе ставит под угрозу будущее наших детей. 

             Под угрозой популяция охотоморского минтая и камчатского лосося. Уже почти исчезла популяция жупановской сельди и на краю истребления популяция знаменитой олюторской сельди. При ловле одного килограмма минтая глубинными тралами рыбаки выбрасывают в море до пяти килограммов молоди рыбы. Это просто беспредел. По минтаю мы фактически монополисты. У США только 30% запасов этого ресурса, а у нашей страны – 70%. Но пропасть он может у нас, а США в этом случаи будут иметь сверхприбыли. Положите на одну чашу весов взрослую рыбу, а на вторую –  мальков, и, уравновесив их, можно понять, какой вред наносится национальному ресурсу. Молодь рыбы, побывавшая в трале, не имеет ни одного шанса на выживание. Это убийство молодняка. 

           В советские времена, если в трал попадалось 50% молоди, судно покидало место лова. Сейчас «бабки» решают все. Знаю. Рыбаки завопят: «У нас международная экологическая сертификация промысла!» Но они молчат, что сертификацию нашего промысла экспортёры оформили в англо-американской компании. В компании стран основных конкурентов. Этому надо положить конец. Мы рискуем оказаться у пустого, разбитого корыта. Наши дети не получают обязательных и необходимых для их здоровья витаминов, так как большинству жителей страны рыба не по карману. А рыбаки более 1 миллиарда килограммов этой рыбы просто выбрасывают в море в погоне за сортовыми экземплярами, идущими в качестве сырья в иностранные государства. 

            В ссылках, приведенных в статье,  вы увидите разбор большинства проблем отдельно в отдельных статьях. Но проблем гораздо больше. Но прежде чем продолжить, я хочу обратиться к молодёжи. Помните, что вас хотят использовать в грязных играх. Рыбная тема – также не исключение. Оппозиционеры от политики, выпускающие кино и обрабатывающие данные от ЦРУ и живущие на их деньги, готовы будут через рыбу вас вывести на улицы. Задайте себе вопрос: «А почему, имея такой доступ к информации, они не говорили о том, что США, Япония, Норвегия и страны ЕС нас всех грабят?» Да потому, что это невыгодно их хозяевам. При государственном подходе те теряют свои деньги. Также я хочу сказать, что, когда я прорвался в 2015 г. в Государственную думу и начал в разрез с общими выступлениями рыбаков приводить противоположные их суждениям факты, то именно представители КПРФ дважды выключали мне микрофон. Может, в этих выключениях есть финансовая подоплёка? 

          Думайте, молодёжь, прежде чем совершать ошибки. В этой статье я хочу подробнее остановиться на проблемах коренных народов Камчатки. В советское время не было разницы, какая у тебя национальность в паспорте. Ко всем национальностям было одинаковое отношение у государства, а значит, и у чиновников. Государство коренным народам помогло создать рыболовецкие колхозы, в которых работали и русские, и украинцы, и все другие национальности нашей страны. Пойманная рыба коптилась, без использования химии, разделывалась на филе, без накачки его водой, и поставлялась этими колхозами в торговую сеть страны. Вся пойманная коренными народами и рыбаками прибрежных квот рыба поставлялась на наш с вами стол. Как вела себя тогда торговля – уже отдельная история. Факт, что жители прибрежных регионов Камчатки, Дальнего Востока, Севера своим уловом кормили нас, и рыба тогда была намного дешевле птицы.

              А сейчас что?! Коренные народы, а вместе сними и рыбаков прибрежных квот крупный бизнес хочет приравнять к обезьянам. Людям, которые имеют не одно высшее образование, говорят: «Вы коренные народы? Так. Тогда вы должны остаться жить в каменном веке. Вам нельзя ловить рыбу современными орудиями лова. Да и вообще вам нельзя ловить рыбу. Вы же мешаете тем, кто эту рыбу у вас отнял и везёт за бугор!» В 2014 г. 22 марта и 1 ноября общины коренных народов Камчатки провели свои чрезвычайные съезды. 

             Основная идея съездов – это объединение всех общин в единое целое для защиты своего и вашего, дорогие россияне, будущего. У иностранных компаний и деньги, и созданные на эти деньги ассоциации, и прикормленные чиновники, и почти 100% вывоз улова за рубеж, а у народов Камчатки – только исторический опыт лова рыбы, её переработки и поставки на внутренний рынок страны. Вот и решил народ объединиться. И тут же Росрыболовство вспоминает о Постановлении правительства Камчатского края от 23 05.2011 г., которое вводит ограничение на вылов для одного местного жителя, в том числе и коренных народов от 50 до 100 кг в год в зависимости от района Камчатки. А в чём же фишка? Общинам, а это прообраз колхозов, согласно приказов Минсельхоза России № 659 и 599, вводится размер вылова, равный объёму потребления рыбы одним человеком, помноженный на количество её членов, и ни грамма больше. Если в общине (колхозе для удобства понимания) 10 человек, то поймать община может только до 1 тонны рыбы в год. То есть 2 кг в день. Как вам?! Красавцы. А тот объём, что раньше национальные рыболовецкие колхозы поставляли в наши магазины (а это до 40% от региональных квот) просто отдали тем, кто сейчас всю эту рыбу гонит иностранцам. Вот и приняли на съезде решение о том, чтобы за общинами коренных малых народов законодательно, на основании многовекового исторического принципа, государство закрепило 20% от всех квот региона, но без ущерба размерам прибрежных квот. Народ готов весь этот улов перерабатывать и поставлять на российские предприятия переработки и розничной торговли. 

           Хочу заметить, что доля прибрежных квот постоянно уменьшается и с 20% стремится к нулю, а цена на рыбу в стране растёт и не имеет предела. Теперь представьте, что будет с ценой на рыбу, если бы все рыбаки прибрежного лова, все общины малых народов нашей страны поддержат инициативу Камчатки по выделению за общинами 25% и не менее 25% за рыбаками прибрежных квот, но с обязательной поставкой этой рыбы на российские предприятия переработки и розничной торговли, то есть с гарантированной поставкой рыбы на стол россиян, а государство в лице президента РФ одобрит это? Я могу сказать, что цена рыбы на вашем столе подешевеет в два раза. И красная рыба по цене приблизится к сегодняшней цене минтая. Противники этого скажут: «Популизм!» Это был бы популизм, если бы я не мог предоставить другие законодательные инициативы в виде чёткой программы действий. Часть из них Вы найдете в видео и статье зайдя на ссылку   А Вы можете поддержать мои предложения и предложения коренных народов Камчатки проголосовав по ссылке.

Скажите своё ДА в поддержку предложений жителей Камчатки. 

Скажите своё ДА тому, что коренные народы прибрежной зоны и постоянные жители рыбных регионов имеют право ловить рыбу современными орудиями лова, а не из «крапивы», как настаивают иностранные агенты. 

Скажите своё ДА тому, что мы хотим строить рыболовецкие суда в России, а не в Китае. 

Скажите своё ДА тому, что народ Камчатки не хочет жить на субсидиях, а сам хочет зарабатывать и сам сделать свои посёлки цветущими городами. 

Скажите своё ДА поддержке решений президента РФ, а не того, что с этими решениями сделали чиновники и ассоциации рыбаков. 

Скажите своё ДА за то, что мы хотим поставлять вашим детям дешёвую и качественную морскую рыбу. 

Скажите своё ДА тому, что это будет первым и может самым главным практическим шагом в снижении внутренних цен на продукты. 

             Общины народов Камчатки предлагают всем рыбакам прибрежных квот, всем общинам коренных народов, всем предприятиям береговой переработки рыбы поддержать их инициативу и присоединиться к нам. Мы всех приглашаем принять участие в нашем мартовском внеочередном съезде общин КМНС Камчатки. Отдельно мы приглашаем на свой съезд Президента страны, нашего Президента Владимира Путина. Надеемся, что Общественная палата России вместе с Общественной палатой Камчатки и  лидеры ОНФ примут активное участие в подготовке и проведению съезда общин коренных малых народов Камчатки. 

           Принимаем все заявки на рассмотрение и участие в съезде по электронным адресам: ctativka@mail.ru  и emilina@inbox.ru. В одной статье нельзя рассказать всего без риска потери мысли. Но очень важно всем знать, как иностранные разведки и фирмы на свои деньги выстраивали в конце 80-х и начале 90-х прошлого века, товаро-денежные отношения внутри отрасли и как создавалось влияние ассоциаций на органы власти. Эта схема движения денег в обмен на законы сохранилась и сейчас.  Нельзя  бороться с болезнью не понимая ее природы появления. Так что предлагаю, об этом, всем прочесть, не откладывая,  пройдя по ссылке Читайте сами. Передавайте друзьям. Рыба должна быть дешевле курицы! И будет, если вы оставите свой голос в опросе пройдя по ссылке. А к чему эта система привела, читайте в ссылке . Там графики, таблицы, видео.

По стечению обстоятельств в «Аргументах недели» одновременно вышли две статьи: моя и «Рыба моя золотая» (авторы: Олег Говоров, Александр Чуйков) И ничего  в этом странного нет. С авторами  статьи «Рыба моя золотая» я принципиально не согласен, в основном части вопроса формирования высоких розничных цен. Их мнение о том, что во всём виноваты посредники и торговля, верно частично. Ранее я уже доказал, что рыбаки привязали внутренние цены к мировым и продают нам рыбу по курсу доллара. А значит рост цен на 90% спровоцировали сами рыбаки создав дефицит предложения рыбы в России.

Виталий СТАТИВКА, 

представитель в Москве Камчатского краевого Союза родовых семейных рыболовецких общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ «Кизвизвэчъ», директор мясо- и рыбоперерабатывающего завода, офицер.

 Пройти опросник

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЖВ
  • Теги: 

Спортивный врач о мельдонии в моче российских олимпийцев

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Песков: Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта

Песков: Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта. Сегодня Путин готовит послание, работает в Ново-Огарево.

//В мире

Пушков жестко высказался о запрете Украины продавать России двигатели для Ан-148

Пушков жестко высказался о запрете Украины продавать России двигатели для Ан-148

В среду, 21 февраля, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в весьма жесткой форме высказался о запрете украинских властей продавать России двигатели Д-436.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

За медицинские услуги населению придется платить, считает Алексей Кудрин

За медицинские услуги населению придется платить, считает Алексей Кудрин

В ближайшее время здравоохранение России не будет дотягивать до мирового уровня, а страна перестанет быть великой державой. Спасти положение может только частично платная медицина для всех.

//В мире

В НАТО собрались ответить на продолжение российской «агрессии»

В НАТО собрались ответить на продолжение российской «агрессии»

Если Россия будет продолжать свои «агрессивные действия», НАТО даст на них ответ. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

//Новости ADWILE

//Общество

ЕГЭ будет проводиться в электронном формате

ЕГЭ будет проводиться в электронном формате

В будущем Единый государственный экзамен в России перейдет на электронный формат. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что в ходе сдачи ЕГЭ будут применяться облачные технологии, а также блокчейн.

//Спорт

Алина Загитова лидирует в короткой программе

Алина Загитова лидирует в короткой программе

Закончила выступление с короткой программой на Олимпиаде-2018 Алина Загитова. Воспитанница Этери Тутберидзе выполнила все блестяще и шикарно. На льду Алина Загитова была в образе черного лебедя.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова оценила себя в 4 тысячи долларов

Дана Борисова оценила себя в 4 тысячи долларов

Дана Борисова снова оказалась в центре скандала. В Сети обсуждают не лечение от наркотической зависимости или семейные дрязги звезды, а вполне меркантильный вопрос – сколько стоит ночь с телеведущей.

//Общество

Росгидрометцентр и МЧС России сообщают об аномальных морозах

Росгидрометцентр и МЧС России сообщают об аномальных морозах

По данным Росгидрометцентра, с 23 по 28 февраля в Центральном Федеральном округе ожидаются очень сильные морозы. Среднесуточные температуры упадут гораздо ниже нормы: до -30-35 градусов на севере региона.

//Новости партнеров

//Общество

Врач-гематолог Елена Мисюрина после освобождения вернулась в медицину

Врач-гематолог Елена Мисюрина, обвиненная в смерти пациента и освобожденная из заключения, приняла решение вернуться обратно в медицину: "В первую очередь, наверное, долг перед пациентами".

//Культура

Серебряков прокомментировал своё интервью о национальной идее России

Серебряков прокомментировал своё интервью о национальной идее России

Алексей Серебряков, переехавший несколько лет назад с женой и детьми в Канаду, но работающий в России, коротко прокомментировал своё интервью, в котором он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство.

//Общество

Крупные западные компании обошли санкции и тайно работают в Крыму

Крупные западные компании обошли санкции и тайно работают в Крыму

Крупные зарубежные компании нашли способ обойти санкции Евросоюза и США и работать на Крымском полуострове. Они регистрируют на полуострове юридические лица под другими брендами и занимаются бизнесом.

//Политика

Украинским политикам не дает покоя слава Ванги: гадают распадется Россия или нет

Украинским политикам не дает покоя слава Ванги: гадают распадется Россия или нет

Россия распадется на составные части в течение ближайших 50 лет. Она повторит судьбу СССР, поскольку руководство страны совершает такие же ошибки. Свои прогнозы сделал экс-глава МИДа Украины Владимир Огрызко.

//В мире

В США умер собиравший стадионы в Москве пастор Билли Грэм

В США умер собиравший стадионы в Москве пастор Билли Грэм

В США скончался пастор баптистской церкви Билли Грэм, собиравший в Москве стадионы. О кончине пастора Билли Грэма на 100-м году жизни сообщила его Евангелическая ассоциация Билли Грэма.

//Происшествия

Генпрокуратура РФ настаивает на ужесточении приговора Пирумову

Генпрокуратура РФ настаивает на ужесточении приговора Пирумову

Генеральная прокуратура РФ внесла в Верховный суд кассационное представление с просьбой направить уголовное дело бывшего замминкульта Григория Пирумова на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

//Общество

Рыбу народам! Будущее стране!

Рыбу народам! Будущее стране!

26 февраля 2018 г. в Москве будет проходить IV съезд рыбной отрасли. Основная задача – закрепление за крупными экспортерами рыбы квот на 15 лет, без изменения существующих сегодня дел в стране. Рыбная отрасль – стратегический ресурс, использование которого касается каждого жителя.

//Культура

Режиссер Бортко огорчен мнением Серебрякова о национальной идее России

Режиссер Бортко огорчен мнением Серебрякова о национальной идее России

Режиссер, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко огорчен мнением актера ​Алексея Серебрякова о том, что составляющими национальной идеи России являются сила, наглость и хамство.

//Происшествия

Суд огласил приговор по делу о хищениях на космодроме Восточный

Суд огласил приговор по делу о хищениях на космодроме Восточный

Сегодня в Симоновском суде Москвы завершилось оглашение приговора фигурантам дела о хищении средств при строительстве космодрома Восточный. Причиненный "строителями" ущерб составил 1,3 млрд. руб.

//Общество

Через 7 лет с родителей потребовали алименты на содержание "умершего" сына

Через 7 лет с родителей потребовали алименты на содержание "умершего" сына

В Волгограде судебные приставы решили взыскать алименты на содержание ребенка, которого родители считали умершим после рождения. Так семейная пара узнала, что их сын жив и находится в детском доме.

//В мире

В сети опубликована видеозапись последствий боев в дебальцевском котле

В сети опубликована видеозапись последствий боев в дебальцевском котле

В сети в среду, 21 февраля, появилась видеозапись последствий боев в дебальцевском котле, сделанная в феврале 2015 года. Видео было снято разведчиками самопровозглашенной ДНР с помощью беспилотных аппаратов.

//Общество

Русским стучат по голове, а они находят в этом преимущество

Русским стучат по голове, а они находят в этом преимущество

Сегодня литературный мир обогатился новым образным выражением благодаря пожизненному секретарю Французской академии Элен Каррер д’Анкосc. Произошло это на заседании Комитете по международным вопросам Национального Собрания Франции, куда признанный эксперт по истории России была приглашена для того чтобы выступить по вопросу внешней политики России.

//Спорт

Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов

Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов

Керлингист Александр Крушельницкий, уличенный в употреблении запрещенных веществ, стал жертвой допинг-террористов. Такое предположение поддержала половина участников опроса на сайте «Аргументы недели».

//В мире

«Гость из 3300 года» рассказал на видео о грядущей войне с роботами

«Гость из 3300 года» рассказал на видео о грядущей войне с роботами

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен мужчина, утверждающий, что он прибыл из 3300 года. Герой ролика, по его словам, предпринял путешествие во времени, чтобы предупредить о войне с роботами.

//Общество

Поклонская призвала Генпрокуратуру РФ проверить ход ремонта дорог в Крыму

Поклонская призвала Генпрокуратуру РФ проверить ход ремонта дорог в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Полконская рассказала, что на личных приёмах крымчане из Симферополя, Саки, Евпатория, Бахчисарайского и Белогорского районов жалуются на неудовлетворительное состояние дорог в Крыму.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

Газета «Аргументы недели» запускает новую еженедельную рубрику - обзор актуальных региональных новостей. Следите за событиями нашей большой страны на сайте argumenti.ru.

//Спорт

Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Крушельницкого

Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Крушельницкого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Александра Крушельницкого. Как он отметил, факт обнаружения запрещенного препарата в анализах спортсмена есть.

//Происшествия

В Москве по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

В Москве по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели ребенка в результате пожара.

//Общество

Кому нужен этот «Ясный»

Кому нужен этот «Ясный»

Несколько месяцев подряд Балашиха была одной из самых горячих информационных точек России. О городе сообщали много неожиданного и противоречивого. Давайте посмотрим, что происходит в городе и районе сейчас, когда скандалы и разоблачения как будто стихли. Так что время самое удобное.

//Общество

В сетях обсуждают видео, как внедорожник въехал в переход у метро в Питере

В сетях обсуждают видео, как внедорожник въехал в переход у метро в Питере

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео, как водитель машины SsangYong Actyon - пожилой петербуржец - заехал на своем автомобиле в переход у станции метро "Московская". Пострадавших, к счастью, нет.

//Общество

Депутат хочет включить роботов для интима в обязательное медицинское страхование

Депутат хочет включить роботов для интима в обязательное медицинское страхование

Необычная инициатива депутата Владимира Петрова наделала много шума в Законодательном собрании Ленобласти. Избранник народа предложил включить в полис ОМС интим-услуги с использованием роботов.

//В мире

Появились данные о готовности США начать новую большую войну

Появились данные о готовности США начать новую большую войну

Соединенные Штаты готовы начать новый масштабный конфликт, на этот раз с Ираном. В этой войне Вашингтону понадобится помощь Европейского союза, однако там выступают против планов американцев.

//Общество

В сети попало видео рыбы со светящимися глазами - фонарями

В сети попало видео рыбы со светящимися глазами - фонарями

В сети опубликована видеозапись рыбы со светящимися глазами - фонарями. По мнению ученых-биологов, рыба-троепер (Tripterygion delaisi) может использовать свет в речной воде для привлечения добычи.

//Культура

Билл Гейтс снимется в популярном ситкоме

Билл Гейтс снимется в популярном ситкоме

Отличные новости для поклонников телесериала «Теория Большого взрыва»: в одном из эпизодов сезона-2018 в качестве приглашенной звезды согласился принять участие легендарный Билл Гейтс.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Песков: Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта

Песков: Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта. Сегодня Путин готовит послание, работает в Ново-Огарево.

//В мире

Пушков жестко высказался о запрете Украины продавать России двигатели для Ан-148

Пушков жестко высказался о запрете Украины продавать России двигатели для Ан-148

В среду, 21 февраля, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в весьма жесткой форме высказался о запрете украинских властей продавать России двигатели Д-436.

//Общество

За медицинские услуги населению придется платить, считает Алексей Кудрин

За медицинские услуги населению придется платить, считает Алексей Кудрин

В ближайшее время здравоохранение России не будет дотягивать до мирового уровня, а страна перестанет быть великой державой. Спасти положение может только частично платная медицина для всех.

//В мире

В НАТО собрались ответить на продолжение российской «агрессии»

В НАТО собрались ответить на продолжение российской «агрессии»

Если Россия будет продолжать свои «агрессивные действия», НАТО даст на них ответ. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

//Общество

ЕГЭ будет проводиться в электронном формате

ЕГЭ будет проводиться в электронном формате

В будущем Единый государственный экзамен в России перейдет на электронный формат. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что в ходе сдачи ЕГЭ будут применяться облачные технологии, а также блокчейн.

//Спорт

Алина Загитова лидирует в короткой программе

Алина Загитова лидирует в короткой программе

Закончила выступление с короткой программой на Олимпиаде-2018 Алина Загитова. Воспитанница Этери Тутберидзе выполнила все блестяще и шикарно. На льду Алина Загитова была в образе черного лебедя.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова оценила себя в 4 тысячи долларов

Дана Борисова оценила себя в 4 тысячи долларов

Дана Борисова снова оказалась в центре скандала. В Сети обсуждают не лечение от наркотической зависимости или семейные дрязги звезды, а вполне меркантильный вопрос – сколько стоит ночь с телеведущей.

//Общество

Росгидрометцентр и МЧС России сообщают об аномальных морозах

Росгидрометцентр и МЧС России сообщают об аномальных морозах

По данным Росгидрометцентра, с 23 по 28 февраля в Центральном Федеральном округе ожидаются очень сильные морозы. Среднесуточные температуры упадут гораздо ниже нормы: до -30-35 градусов на севере региона.

//Общество

Врач-гематолог Елена Мисюрина после освобождения вернулась в медицину

Врач-гематолог Елена Мисюрина, обвиненная в смерти пациента и освобожденная из заключения, приняла решение вернуться обратно в медицину: "В первую очередь, наверное, долг перед пациентами".

//Культура

Серебряков прокомментировал своё интервью о национальной идее России

Серебряков прокомментировал своё интервью о национальной идее России

Алексей Серебряков, переехавший несколько лет назад с женой и детьми в Канаду, но работающий в России, коротко прокомментировал своё интервью, в котором он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство.

//Общество

Крупные западные компании обошли санкции и тайно работают в Крыму

Крупные западные компании обошли санкции и тайно работают в Крыму

Крупные зарубежные компании нашли способ обойти санкции Евросоюза и США и работать на Крымском полуострове. Они регистрируют на полуострове юридические лица под другими брендами и занимаются бизнесом.

//Политика

Украинским политикам не дает покоя слава Ванги: гадают распадется Россия или нет

Украинским политикам не дает покоя слава Ванги: гадают распадется Россия или нет

Россия распадется на составные части в течение ближайших 50 лет. Она повторит судьбу СССР, поскольку руководство страны совершает такие же ошибки. Свои прогнозы сделал экс-глава МИДа Украины Владимир Огрызко.

//В мире

В США умер собиравший стадионы в Москве пастор Билли Грэм

В США умер собиравший стадионы в Москве пастор Билли Грэм

В США скончался пастор баптистской церкви Билли Грэм, собиравший в Москве стадионы. О кончине пастора Билли Грэма на 100-м году жизни сообщила его Евангелическая ассоциация Билли Грэма.

//Происшествия

Генпрокуратура РФ настаивает на ужесточении приговора Пирумову

Генпрокуратура РФ настаивает на ужесточении приговора Пирумову

Генеральная прокуратура РФ внесла в Верховный суд кассационное представление с просьбой направить уголовное дело бывшего замминкульта Григория Пирумова на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд.

//Общество

Рыбу народам! Будущее стране!

Рыбу народам! Будущее стране!

26 февраля 2018 г. в Москве будет проходить IV съезд рыбной отрасли. Основная задача – закрепление за крупными экспортерами рыбы квот на 15 лет, без изменения существующих сегодня дел в стране. Рыбная отрасль – стратегический ресурс, использование которого касается каждого жителя.

//Культура

Режиссер Бортко огорчен мнением Серебрякова о национальной идее России

Режиссер Бортко огорчен мнением Серебрякова о национальной идее России

Режиссер, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко огорчен мнением актера ​Алексея Серебрякова о том, что составляющими национальной идеи России являются сила, наглость и хамство.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Суд огласил приговор по делу о хищениях на космодроме Восточный

Суд огласил приговор по делу о хищениях на космодроме Восточный

Сегодня в Симоновском суде Москвы завершилось оглашение приговора фигурантам дела о хищении средств при строительстве космодрома Восточный. Причиненный "строителями" ущерб составил 1,3 млрд. руб.

//Общество

Через 7 лет с родителей потребовали алименты на содержание "умершего" сына

Через 7 лет с родителей потребовали алименты на содержание "умершего" сына

В Волгограде судебные приставы решили взыскать алименты на содержание ребенка, которого родители считали умершим после рождения. Так семейная пара узнала, что их сын жив и находится в детском доме.

//В мире

В сети опубликована видеозапись последствий боев в дебальцевском котле

В сети опубликована видеозапись последствий боев в дебальцевском котле

В сети в среду, 21 февраля, появилась видеозапись последствий боев в дебальцевском котле, сделанная в феврале 2015 года. Видео было снято разведчиками самопровозглашенной ДНР с помощью беспилотных аппаратов.

//Общество

Русским стучат по голове, а они находят в этом преимущество

Русским стучат по голове, а они находят в этом преимущество

Сегодня литературный мир обогатился новым образным выражением благодаря пожизненному секретарю Французской академии Элен Каррер д’Анкосc. Произошло это на заседании Комитете по международным вопросам Национального Собрания Франции, куда признанный эксперт по истории России была приглашена для того чтобы выступить по вопросу внешней политики России.

//Спорт

Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов

Россияне назвали керлингиста Крушельницкого жертвой допинг-террористов

Керлингист Александр Крушельницкий, уличенный в употреблении запрещенных веществ, стал жертвой допинг-террористов. Такое предположение поддержала половина участников опроса на сайте «Аргументы недели».

//В мире

«Гость из 3300 года» рассказал на видео о грядущей войне с роботами

«Гость из 3300 года» рассказал на видео о грядущей войне с роботами

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен мужчина, утверждающий, что он прибыл из 3300 года. Герой ролика, по его словам, предпринял путешествие во времени, чтобы предупредить о войне с роботами.

//Общество

Поклонская призвала Генпрокуратуру РФ проверить ход ремонта дорог в Крыму

Поклонская призвала Генпрокуратуру РФ проверить ход ремонта дорог в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Полконская рассказала, что на личных приёмах крымчане из Симферополя, Саки, Евпатория, Бахчисарайского и Белогорского районов жалуются на неудовлетворительное состояние дорог в Крыму.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

Газета «Аргументы недели» запускает новую еженедельную рубрику - обзор актуальных региональных новостей. Следите за событиями нашей большой страны на сайте argumenti.ru.

//Спорт

Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Крушельницкого

Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Крушельницкого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал допинг-дело керлингиста Александра Крушельницкого. Как он отметил, факт обнаружения запрещенного препарата в анализах спортсмена есть.

//Происшествия

В Москве по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

В Москве по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СК РФ по городу Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 109 ч. 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели ребенка в результате пожара.

//Общество

Кому нужен этот «Ясный»

Кому нужен этот «Ясный»

Несколько месяцев подряд Балашиха была одной из самых горячих информационных точек России. О городе сообщали много неожиданного и противоречивого. Давайте посмотрим, что происходит в городе и районе сейчас, когда скандалы и разоблачения как будто стихли. Так что время самое удобное.

//Общество

В сетях обсуждают видео, как внедорожник въехал в переход у метро в Питере

В сетях обсуждают видео, как внедорожник въехал в переход у метро в Питере

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео, как водитель машины SsangYong Actyon - пожилой петербуржец - заехал на своем автомобиле в переход у станции метро "Московская". Пострадавших, к счастью, нет.

//Общество

Депутат хочет включить роботов для интима в обязательное медицинское страхование

Депутат хочет включить роботов для интима в обязательное медицинское страхование

Необычная инициатива депутата Владимира Петрова наделала много шума в Законодательном собрании Ленобласти. Избранник народа предложил включить в полис ОМС интим-услуги с использованием роботов.

//В мире

Появились данные о готовности США начать новую большую войну

Появились данные о готовности США начать новую большую войну

Соединенные Штаты готовы начать новый масштабный конфликт, на этот раз с Ираном. В этой войне Вашингтону понадобится помощь Европейского союза, однако там выступают против планов американцев.

//Общество

В сети попало видео рыбы со светящимися глазами - фонарями

В сети попало видео рыбы со светящимися глазами - фонарями

В сети опубликована видеозапись рыбы со светящимися глазами - фонарями. По мнению ученых-биологов, рыба-троепер (Tripterygion delaisi) может использовать свет в речной воде для привлечения добычи.

//Культура

Билл Гейтс снимется в популярном ситкоме

Билл Гейтс снимется в популярном ситкоме

Отличные новости для поклонников телесериала «Теория Большого взрыва»: в одном из эпизодов сезона-2018 в качестве приглашенной звезды согласился принять участие легендарный Билл Гейтс.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры