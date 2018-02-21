Рыбу народам! Будущее стране!

26 февраля 2018 г. в Москве будет проходить IV съезд рыбной отрасли. Основная задача съезда, по моему мнению – это закрепление за крупными экспортерами рыбы квот на 15 лет, без изменения существующих сегодня дел в стране. Рыбная отрасль – это стратегический ресурс, использование которого касается каждого жителя. И если рыба почти 100% идет на экспорт то цены растут, если же рыба будет поступать в Россию как минимум в количестве 50% от реального объема вылова то цены в стране на рыбу снизятся в двое.

Я, Стативка Виталий, уполномоченный от «Камчатского краевого союза родовых –семейных рыболовецких общин КМНС «Кизвизвэчъ», подал организаторам съезда официальное письмо об участии в нем в качестве одного из основных докладчиков и меня не хотят пускать на этот съезд. Почему? Да потому, что экспортёры рыбы, работающие в интересах иностранных государств, не хотят, чтобы правда дошла до президента РФ В.В. Путина. А правда, по моему мнению, состоит в следующем:

1.Потребление рыбы из-за привязки внутренних цен к мировым валютным ценам с 2014 по 2016 год упало на 48% и сократилось с 22 кг в год на одного человека до 12 кг. А сейчас, по предварительным данным, составляет менее 10 кг.

2.Сокрытие налогов и вывоз наших денег за рубеж крупными рыболовецкими компаниями ежегодно составляют более 3,5 млрд долларов США.

3.Квотные рантье, покупая по 37 копеек за 1 кг на круг квоты у граждан России, продают их в 60 раз дороже и «зарабатывают» в год около 4 млрд долларов США чёрного нала. Другими словами, продажные чиновники – от рыбных регионов до столичных – создают условия для кражи у нас, у всего населения России, ежегодно в интересах иностранных компаний от 6 до 8 млрд долларов США.

4.Коренное население Камчатки, Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Сахалина, Мурманска и Архангельска, а также рыбаков прибрежных квоти небольшие рыбоперерабатывающие заводы как в прибрежной зоне, так и на материке поставили на грань уничтожения, поглощения и притеснения.

Экономическое обоснование этих заявлений, расчёты, наглядные схемы и графики каждый из вас может найти по следующей ссылке.



Факты – упрямая вещь. Если кто-то хочет им возразить, то я, как представитель всех общин Камчатки, заявляю и прошу это заявление считать моим вторым официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ, о необходимости сверки подаваемых данных рыбодобывающими компаниями в официальных отчётах с данными ежедневных суточных донесений капитанов рыболовецких судов. Вот поэтому рыбные деятели и не хотят давать мне слово. Правда говорит о том, что всё, что сейчас делается в рыбной отрасли, противоречит личным интересам граждан России без исключения и поручениям Президента страны Владимира Путина. Значит, отрасль требует кардинальных перемен.

Я обращаюсь к президенту страны, ко всем нашим гражданам: «Услышьте наш набат! Примите меры! Возьмите готовые законодательные предложения и экономические выкладки и дайте народу задышать, а стране сделать экономический рывок, равный 4–5% роста ВВП». Отсутствие рыбы в рационе ставит под угрозу будущее наших детей.

Под угрозой популяция охотоморского минтая и камчатского лосося. Уже почти исчезла популяция жупановской сельди и на краю истребления популяция знаменитой олюторской сельди. При ловле одного килограмма минтая глубинными тралами рыбаки выбрасывают в море до пяти килограммов молоди рыбы. Это просто беспредел. По минтаю мы фактически монополисты. У США только 30% запасов этого ресурса, а у нашей страны – 70%. Но пропасть он может у нас, а США в этом случаи будут иметь сверхприбыли. Положите на одну чашу весов взрослую рыбу, а на вторую – мальков, и, уравновесив их, можно понять, какой вред наносится национальному ресурсу. Молодь рыбы, побывавшая в трале, не имеет ни одного шанса на выживание. Это убийство молодняка.

В советские времена, если в трал попадалось 50% молоди, судно покидало место лова. Сейчас «бабки» решают все. Знаю. Рыбаки завопят: «У нас международная экологическая сертификация промысла!» Но они молчат, что сертификацию нашего промысла экспортёры оформили в англо-американской компании. В компании стран основных конкурентов. Этому надо положить конец. Мы рискуем оказаться у пустого, разбитого корыта. Наши дети не получают обязательных и необходимых для их здоровья витаминов, так как большинству жителей страны рыба не по карману. А рыбаки более 1 миллиарда килограммов этой рыбы просто выбрасывают в море в погоне за сортовыми экземплярами, идущими в качестве сырья в иностранные государства.

В ссылках, приведенных в статье, вы увидите разбор большинства проблем отдельно в отдельных статьях. Но проблем гораздо больше. Но прежде чем продолжить, я хочу обратиться к молодёжи. Помните, что вас хотят использовать в грязных играх. Рыбная тема – также не исключение. Оппозиционеры от политики, выпускающие кино и обрабатывающие данные от ЦРУ и живущие на их деньги, готовы будут через рыбу вас вывести на улицы. Задайте себе вопрос: «А почему, имея такой доступ к информации, они не говорили о том, что США, Япония, Норвегия и страны ЕС нас всех грабят?» Да потому, что это невыгодно их хозяевам. При государственном подходе те теряют свои деньги. Также я хочу сказать, что, когда я прорвался в 2015 г. в Государственную думу и начал в разрез с общими выступлениями рыбаков приводить противоположные их суждениям факты, то именно представители КПРФ дважды выключали мне микрофон. Может, в этих выключениях есть финансовая подоплёка?

Думайте, молодёжь, прежде чем совершать ошибки. В этой статье я хочу подробнее остановиться на проблемах коренных народов Камчатки. В советское время не было разницы, какая у тебя национальность в паспорте. Ко всем национальностям было одинаковое отношение у государства, а значит, и у чиновников. Государство коренным народам помогло создать рыболовецкие колхозы, в которых работали и русские, и украинцы, и все другие национальности нашей страны. Пойманная рыба коптилась, без использования химии, разделывалась на филе, без накачки его водой, и поставлялась этими колхозами в торговую сеть страны. Вся пойманная коренными народами и рыбаками прибрежных квот рыба поставлялась на наш с вами стол. Как вела себя тогда торговля – уже отдельная история. Факт, что жители прибрежных регионов Камчатки, Дальнего Востока, Севера своим уловом кормили нас, и рыба тогда была намного дешевле птицы.

А сейчас что?! Коренные народы, а вместе сними и рыбаков прибрежных квот крупный бизнес хочет приравнять к обезьянам. Людям, которые имеют не одно высшее образование, говорят: «Вы коренные народы? Так. Тогда вы должны остаться жить в каменном веке. Вам нельзя ловить рыбу современными орудиями лова. Да и вообще вам нельзя ловить рыбу. Вы же мешаете тем, кто эту рыбу у вас отнял и везёт за бугор!» В 2014 г. 22 марта и 1 ноября общины коренных народов Камчатки провели свои чрезвычайные съезды.

Основная идея съездов – это объединение всех общин в единое целое для защиты своего и вашего, дорогие россияне, будущего. У иностранных компаний и деньги, и созданные на эти деньги ассоциации, и прикормленные чиновники, и почти 100% вывоз улова за рубеж, а у народов Камчатки – только исторический опыт лова рыбы, её переработки и поставки на внутренний рынок страны. Вот и решил народ объединиться. И тут же Росрыболовство вспоминает о Постановлении правительства Камчатского края от 23 05.2011 г., которое вводит ограничение на вылов для одного местного жителя, в том числе и коренных народов от 50 до 100 кг в год в зависимости от района Камчатки. А в чём же фишка? Общинам, а это прообраз колхозов, согласно приказов Минсельхоза России № 659 и 599, вводится размер вылова, равный объёму потребления рыбы одним человеком, помноженный на количество её членов, и ни грамма больше. Если в общине (колхозе для удобства понимания) 10 человек, то поймать община может только до 1 тонны рыбы в год. То есть 2 кг в день. Как вам?! Красавцы. А тот объём, что раньше национальные рыболовецкие колхозы поставляли в наши магазины (а это до 40% от региональных квот) просто отдали тем, кто сейчас всю эту рыбу гонит иностранцам. Вот и приняли на съезде решение о том, чтобы за общинами коренных малых народов законодательно, на основании многовекового исторического принципа, государство закрепило 20% от всех квот региона, но без ущерба размерам прибрежных квот. Народ готов весь этот улов перерабатывать и поставлять на российские предприятия переработки и розничной торговли.

Хочу заметить, что доля прибрежных квот постоянно уменьшается и с 20% стремится к нулю, а цена на рыбу в стране растёт и не имеет предела. Теперь представьте, что будет с ценой на рыбу, если бы все рыбаки прибрежного лова, все общины малых народов нашей страны поддержат инициативу Камчатки по выделению за общинами 25% и не менее 25% за рыбаками прибрежных квот, но с обязательной поставкой этой рыбы на российские предприятия переработки и розничной торговли, то есть с гарантированной поставкой рыбы на стол россиян, а государство в лице президента РФ одобрит это? Я могу сказать, что цена рыбы на вашем столе подешевеет в два раза. И красная рыба по цене приблизится к сегодняшней цене минтая. Противники этого скажут: «Популизм!» Это был бы популизм, если бы я не мог предоставить другие законодательные инициативы в виде чёткой программы действий. Часть из них Вы найдете в видео и статье зайдя на ссылку А Вы можете поддержать мои предложения и предложения коренных народов Камчатки проголосовав по ссылке.

Скажите своё ДА в поддержку предложений жителей Камчатки.

Скажите своё ДА тому, что коренные народы прибрежной зоны и постоянные жители рыбных регионов имеют право ловить рыбу современными орудиями лова, а не из «крапивы», как настаивают иностранные агенты.

Скажите своё ДА тому, что мы хотим строить рыболовецкие суда в России, а не в Китае.

Скажите своё ДА тому, что народ Камчатки не хочет жить на субсидиях, а сам хочет зарабатывать и сам сделать свои посёлки цветущими городами.

Скажите своё ДА поддержке решений президента РФ, а не того, что с этими решениями сделали чиновники и ассоциации рыбаков.

Скажите своё ДА за то, что мы хотим поставлять вашим детям дешёвую и качественную морскую рыбу.

Скажите своё ДА тому, что это будет первым и может самым главным практическим шагом в снижении внутренних цен на продукты.

Общины народов Камчатки предлагают всем рыбакам прибрежных квот, всем общинам коренных народов, всем предприятиям береговой переработки рыбы поддержать их инициативу и присоединиться к нам. Мы всех приглашаем принять участие в нашем мартовском внеочередном съезде общин КМНС Камчатки. Отдельно мы приглашаем на свой съезд Президента страны, нашего Президента Владимира Путина. Надеемся, что Общественная палата России вместе с Общественной палатой Камчатки и лидеры ОНФ примут активное участие в подготовке и проведению съезда общин коренных малых народов Камчатки.

Принимаем все заявки на рассмотрение и участие в съезде по электронным адресам: ctativka@mail.ru и emilina@inbox.ru. В одной статье нельзя рассказать всего без риска потери мысли. Но очень важно всем знать, как иностранные разведки и фирмы на свои деньги выстраивали в конце 80-х и начале 90-х прошлого века, товаро-денежные отношения внутри отрасли и как создавалось влияние ассоциаций на органы власти. Эта схема движения денег в обмен на законы сохранилась и сейчас. Нельзя бороться с болезнью не понимая ее природы появления. Так что предлагаю, об этом, всем прочесть, не откладывая, пройдя по ссылке . Читайте сами. Передавайте друзьям. Рыба должна быть дешевле курицы! И будет, если вы оставите свой голос в опросе пройдя по ссылке. А к чему эта система привела, читайте в ссылке . Там графики, таблицы, видео.

По стечению обстоятельств в «Аргументах недели» одновременно вышли две статьи: моя и «Рыба моя золотая» (авторы: Олег Говоров, Александр Чуйков) И ничего в этом странного нет. С авторами статьи «Рыба моя золотая» я принципиально не согласен, в основном части вопроса формирования высоких розничных цен. Их мнение о том, что во всём виноваты посредники и торговля, верно частично. Ранее я уже доказал, что рыбаки привязали внутренние цены к мировым и продают нам рыбу по курсу доллара. А значит рост цен на 90% спровоцировали сами рыбаки создав дефицит предложения рыбы в России.

Виталий СТАТИВКА,

представитель в Москве Камчатского краевого Союза родовых семейных рыболовецких общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и ДВ «Кизвизвэчъ», директор мясо- и рыбоперерабатывающего завода, офицер.

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