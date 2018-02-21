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Культура с отдыхом

21 февраля 2018, 15:37 [«Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Культура с отдыхом

«Аргументы недели»  как-то отмечали, что в Комсомольском саду Волгограда обозначилась совершеннейшая эклектика стилей. Сюда тащили всё, что выбросить было жалко. Но неожиданно получилось так, что это место стало удивительно теплым и уютным. В том числе благодаря организатору массовых мероприятий парка Максиму Хмызову-Ченцову, которого МБУК «Отдых-центр» призвало на службу культурных развлечений. Известный волгоградский бард раскрылся в новой роли.

 

Всё – в сад

- С недавних пор  Комсомольский сад стал прирастать новыми «экспонатами»:  к вам по наследству перебазировалось «дерево Гусевой», световые конструкции с новогодней набережной, возвели детскую площадку Водяновой… 

- «Гусевку» придарили в прошлом году. Первой мыслью было установить световое дерево в заброшенной части парка, которую нам прирезали. Надо же было как-то её развивать без денег. Дерево сначала планировали поставить там, где сейчас ледовый каток, и организовать зону фоторелакса. Но городские власти твёрдо решили поставить его на сегодняшнее место. А изначально на этом участке улицы Ленина мы хотели сделать зелёную аллею, в принципе она готова, к берёзам подсадили клёны – летом посмотрите, как красиво. Её прелестью нельзя было насладиться из-за работ «Концессий», надолго разрывших там траншеи.

- Почти всегда в Комсомольском саду теперь играет хорошая музыка.

- Чтобы было меньше вандализма, мы поставили на территории много-много камер наблюдения и ретрансляционные громкоговорители. В них сторож, видевший на мониторах вандалов, кричал: «Что же вы, безобразники, делаете?» Потом просто подумали, чего это хорошее ретрансляционное оборудование большую часть времени простаивает, и решили его применить в мирных целях.

- А подборку музыки кто делает? Чей тонкий вкус здесь проявился?

- Ваш покорный слуга. И мне очень интересно это делать. Задача изначальна такая – найти композиции, по которым не было бы к нам претензий РАО. Поэтому мы берём либо импортную музыку, либо ту, которая стала классикой. И вот я фильтрую сначала: что можно – что нельзя, а потом уже всё остальное. Есть же разные праздники: на 1 мая у нас одна музыка, на 9 мая – другая, на осенины и новогодие – свои подборки. Мне доставляет огромное удовольствие это делать. Тем более, у нас два зонирования. Где площадка Водяновой - там детские миксы, на площадке основного парка – свои. Но самое сложное – подобрать музыку на каждый день. Надо было выбрать то, что не раздражало и нравилось бы большинству. Чтобы не напрягало, а было приятным фоном.

- Обычно, по пути наименьшего сопротивления, в общественных местах включают радио.

- У нас же парк. Думаю, такая фоновая музыка – это правильно. Читаю комментарии, всегда же найдется кто-то недовольный чем-то. Пишут: ставьте классику, почему так мало джаза, давайте бардов. А я думаю: разным людям нравится разная музыка, и если бы всё время звучала классика, это кого-то напрягало, и так далее.

 

Из пней и паутинки

- Ваше бардовское начало нашло воплощение?

- В позапрошлом году мы начали фестиваль «Голос Волгограда», в прошлом продолжили и, конечно, будем делать его дальше. Но в первый раз выбор победителя отдали на откуп зрителей, и тут же поняли – это безобразие, потому что выступающие приводят группу своих людей, которые за них и голосуют. Разделили на выбор жюри и приз зрительских симпатий –  порядок восторжествовал. Традиционным стал и мой любимый фестиваль «Перелистывая лето». В последний раз я пригласил наш Союз писателей, который до этого упирался, не хотел идти, но, наконец, поэты  и писатели мне поверили, и мы сделали «Автограф-пати». Были чисто бардовские выступления, но я считаю, у нас в городе их итак достаточно, поэтому не тиражирую.

- Вижу, вы стали оригинально обустраивать площадки.

- Да, например, выпиливали сухостой, и я приглядел пенёчки, которые стало жаль утилизировать. Мы их перенесли к столетнему дубу – о нём отдельная история, аккуратно расставили рядами и получили прекрасную летнюю площадку. Самый большой пень пошёл под сцену, и теперь там можно прекрасно работать без микрофона. Акустика такая, что деревья создают купол над зрительным залом: выступающий не слышит переговоров слушающих, зато зрители прекрасно различают все его интонации.

 

Мир всем

- Так же, как дороги поделили всех людей на автомобилистов и пешеходов, парки разделили на собаководов и тех, кто собак не любит. Как вы выкручиваетесь, чтобы их не ссорить?

- У меня самого есть собака. Поэтому мне проще понять и владельцев собак, и тех, кто им постоянно делает замечания. Есть, конечно, такие «территориальные полицейские», которые все время даже из окна кричат: уходите, не ходите здесь. Но я на них не обращаю внимания или просто улыбаюсь в ответ, потому что знаю, что я за своей собакой уберу.

В нашем парке есть культурные собачники, есть некультурные. Время от времени проводим для них различные мероприятия, например, «Лохматые субботники». Это сплачивает. Особо злостных отслеживаем по камерам, находим, вручаем пакеты, советуем убирать. В разных европах я насмотрелся, как люди спокойно  с животным сосуществуют: гуляют в парках, бегают по изумительной изумрудной траве, заходят с собаками в магазины, кафе. Надо воспитывать культуру, причем делать это мягко.

- Это точно, «гав» в ответ порождает только «гав». У вас и культурные собачьи мероприятия бывают?

- На этот новый год был «Хвостатый карнавал». Вышло немного скомкано, потому что не получилось поставить аппаратуру так, как хотели. Теперь поняли, как это надо делать, будем продолжать. До этого была «Дорога домой», где мы пристроили нескольких животных из приютов. Здорово, что разновозрастные волгоградцы в таких акциях участвуют, семьями приходят.

 

Страшно интересно

- На тему кладбища будем говорить?

- А почему нет? Все знают, что на месте Комсомольского сада – Царицынское      кладбище. Ничего зловещего в этом нет. В большинстве городов старые кладбища превращают в зону гуляния. Возьмите, Марсово поле, там всегда гуляли, пока не поставили обелиск.

- Использовать этот момент не планируете?

- Нет, точно нет.

- Другая аура уже?

- Дело не в этом. Вот, в прошлом году мы отмечали праздник столетнего дуба. Долго изучали, высчитывали его годы, старались аккуратно обустроить прилегающую территорию. Когда прокладывали водополив, вскрылась кладка Скорбященской церкви. И такие знаки постоянно. Это нормально, - думай о смерти, считали древние. А жизнь берёт своё. Там же много чего из истории было. И ещё до революции уже гуляния были, потом революционные митинги. Стала абсолютно ровная площадка, где комсомольцы в прошлом веке одномоментно за три месяца высадили более четырех тысяч деревьев, оттуда и пошёл сам сад. Аура там уже давно на другую сменилась. Теперь она такая, что не хочется в Комсомольском парке проводить какие-то неинтеллектуальные мероприятия.

- Это, наверное, лично вы так воспринимаете.

- Не только. В позапрошлом году проводили «Забытые игры детства», - учили современных детишек играть в то, во что играли мы. Отклик колоссальный. Единственная претензия – мероприятие провели в сентябре, дождавшись пока дети приедут с каникул. А они нам выкатили: надо  было до лета это сделать, чтобы на большие каникулы ушли «подкованными». В прошлом году так и сделали. Так что ауры кладбища там вообще не чувствуется. Добрый парк, где хочется делать хорошие, весёлые, умные дела.

 - Масленица у вас в этом году была широкой. Блины, «Бэби-клуб»,  шоу мыльных пузырей, «Созвездие талантов» с «Открытым микрофоном», масленичный поезд. «Царь горы» придумали со стогом сена.

 - А потому что снега мало. Решили привезти сена душистого. И горка получилась. Есть хорошая примета: на Масленицу обязательно надо скатиться с горы, чтобы весь год кататься как сыр в масле. И вот мы решили залить старую деревянную горку, доставшуюся от городских мероприятий с площади Павших борцов в наследство, и устроили там место притяжения.

 - Да, ладно, всё время про секонд-хенд, полученный от других городских площадок. У вас появилась шикарная входная кованая арка. Будут ворота?

- Ворот не будет, а арка, действительно, замечательная. Очень хотелось обозначить вход, сориентировать на местности, поэтому и появилась надпись «Комсомольский сад». Чтобы не путали ни с каким Комсомольским парком на Спартановке, ни с Горсадом и другими площадками.

- Чего вы хотите в итоге добиться?

- Наверное, чтобы это стало культовым для Волгограда местом. Хотя о чём это я, оно уже стало культовым. Если мне раньше приходилось сюда кого-то затаскивать, уговаривать, то сейчас уже сами стали стучаться. Пример, хотя бы – «Кино на траве», или «Чапай против Штирлица», или «те, кому «за», ультимативно требующие от меня продолжения танцевальных вечеров.  

 

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