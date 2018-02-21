Все оттенки серого в Волгограде решили перекрасить

Серому не место в Волгограде - так параллельно и одномоментно решили областные налоговики и парламентарии. И объявили борьбу с серыми зарплатами и теневыми овощеводами.

Тема нелегальных теплиц, нарастающих как грибы в районах области, уже не в первый раз обсуждается на заседаниях областной думы. Сотни гектаров земли в Городищенском, Иловлинском, Среднеахтубинском районах попадают к недобросовестным предпринимателям. Обычно такие земли находятся в долгосрочной аренде, но найти, на каких условиях и для чего они передаются третьим-пятым лицам, установить уже очень сложно. А уж тем более, проконтролировать, в каких объемах и какая продукция здесь вырастет.

Сейчас, накануне очередного сезона, самое время начать диалог с фермерами, занимающимися этим теневым бизнесом, решили в комитете по аграрным вопросам регионального парламента. В противном случае, мы опять рискуем получить балаганные поселения, заваленные мусором и ядохимикатами. Иногда продукция из этих теплиц успевает покинуть границы региона, иногда реализуется на месте, а потом под видом домашних овощей продается на рынках города. Распознать, насколько она пригодна в пищу без вреда для здоровья, по внешнему виду не всегда удаётся.

Сверху увидеть все нарушения затруднительно, поэтому в аграрном думском комитете решили призвать на помощь органы местного самоуправления, а также скоординировать работу надзорных структур на местах.

Главная цель – не уничтожить этот вид бизнеса, лишив его места под солнцем, а перевести его в правовые, легальные рамки. Овощных браконьеров хотят заставить платить налоги и таким образом цивилизованно содействовать развитию экономики.

В региональном УФНС рассказали, что в 2017 году они потребовали объяснения свыше, чем от девяти тысяч работодателей, которые выплачивают заработную плату ниже среднего уровня.

Размер минимальной заработной платы на территории области определен Региональным соглашением и устанавливается для внебюджетного сектора экономики в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. Это значит, что в первом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата работникам должна быть не менее 11 600 рублей. Если она меньше этой суммы – это нарушение трудового законодательства, и налоговики предполагают, что у таких работодателей действует «серая» бухгалтерия.

Порядок в уплате налогов, несомненно, должен торжествовать. Только вряд ли карательная налоговая политика способна в полной мере подействовать на предприимчивых бизнесменов. В таких условиях они всегда ищут юридические лазейки. Действеннее обычно понятные и постоянные правила, а ещё прозрачная налоговая схема сбора и распределения.