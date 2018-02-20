Максимальная сумма взятки, зафиксированная в Крыму составила 27 миллионов рублей

Общая сумма зафиксированных взяток, предложенная крымским чиновникам в прошлом году, превысила 121 миллион рублей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по РК Михаил НАЗАРОВ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Если сложить все деньги, которые были предложены в качестве взятки в Республике Крым в 2017 году, то общая сумма более 121 миллиона рублей была передана в качестве взятки должностным лицам республики», – рассказал он.

НАЗАРОВ отметил, что коррупционных преступлений в Крыму выявлено в прошлом году «значительное количество». К ответственности привлекались должностные лица всех уровней власти республики, пишут "Аргументы недели - Крым".

Максимальная сумма взятки, зафиксированная в прошлом году, составила 27 миллионов рублей, минимальная – три тысячи рублей.