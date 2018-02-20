Патрушев предупредил об активизации разведок, готовящих кибератаки на Россию

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил об активизации деятельности иностранных разведок, в настоящее время разрабатывающих сложные сценарии кибератак против России.

Секретарь Совбеза напомнил, что в результате трех массовых атак вируса-шифровальщика в прошлом году в России было выведено из строя более 500 тысяч компьютеров.

По данным Патрушева, сейчас "отмечается существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств". В Ростове-на-Дону на совещании по вопросам кибербезопасности секретарь СБ рассказал, что иностранные специалисты разрабатывают и реализуют сложные сценарии применения программных и технических средств, направленные на получение важных сведений, циркулирующих в информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры РФ, - передает ТАСС.