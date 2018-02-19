В Будапеште изъяли из продажи карту, на которой Украина изображена без Крыма

В Будапеште (Венгрия) изъяли из продажи карту, на которой Украина изображена без Крыма, а также части Херсонской и Одесской областей.

Об этом в Facebook написала украинский посол в Венгрии Любовь НЕПОП. Она отметила, что после появления информации о «распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение», — заявила посол.

На карте, которую НЕПОП опубликовала на своей странице, видно, что Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Херсонской и Одесской областей — одним цветом с Молдавией.