Мужчина, ехавший в Крым, вез под одеждой колбасы, примотав их к телу пленкой
19 февраля 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
На прошлой неделе, 14 февраля, в автомобильном пункте пропуска «Перекоп» был установлен факт ввоза в Крым запрещенной продукции.
У мужчины нашли сыры и колбасные изделия украинского производства общим весом 20,04 килограмма. Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и сожгли, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по РК и Севастополю, пишут "Аргументы недели - Крым".
На фотографиях, предоставленных ведомством, видно, что продукты пытались провезти под одеждой, примотав их к телу пищевой пленкой.