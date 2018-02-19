В Саратове пенсионерка готовит иск на коммунальщиков. Из-за некачественной уборки дороги она попала в больницу с переломом позвоночника, передает ОТР.

Последние две недели город превратился в бобслейную трассу. В конце января там выпал снег, потом наступила оттепель, а затем резко похолодало. На дорогах лед. По словам жителей, коммунальные службы не справляются с очисткой улиц и тротуаров даже в центре города. По данным общественников, за последние две недели травмы из-за нечищенных улиц получили почти 270 жителей Саратова. Только за три дня прошлой недели врачи скорой помощи доставили в травмпункты 20 человек.

Татьяна Вершинина, житель Саратова: "На остановку не залезть, боишься, что или под автомобиль упадешь, или ногу сломаешь. Ужасно, дорогу не чистят, ничего вообще не чистят".

Ольга Радина, житель Саратова: "У меня две дочки, с младшей гуляю в коляске, пройти по городу с коляской просто невозможно. Пошли на почту, до Мичурина-Провиантской дошли, дальше просто не смогли проехать".

По информации пресс-службы губернатора, в воскресенье в 5 утра на улицы вышли дополнительные бригады коммунальщиков с отбойными молотками. По данным местных СМИ, в некоторых дворах жители перестали ждать помощи дворников - они сами убрали лед с дорог с помощью перфораторов.