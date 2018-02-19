Праздник в Челябинске: «Масленицу выбираем, зиму провожаем!»

В субботу, 17 февраля, во всех парках города прошли праздничные программы с блинами, плясками, песнями и народными забавами.

При информационной поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» масленичные развлечения ждали гостей парка имени Ю.А. Гагарина. Здесь можно было посетить ярмарку ремесел, увидеть выступления фольклорных ансамблей и казачьих коллективов. В перерывах между веселыми стартами и кулачными боями челябинцам предложили подкрепиться блинами и другой выпечкой, а также выпить горячего чая и глинтвейна. Любителей зрелищ и активного отдыха ждали молодецкие игры и забавы: прыжки в мешках, перетягивание каната и даже женский хоккей. Весну зазывали не только песнями, но и частушками. Компания «НОВАТЭК-Челябинск» пригласила всех желающих поучаствовать в частушечном конкурсе. Победителя ждал полезный масленичный подарок.

Солнечному субботнему дню праздничных красок добавила масштабная инсталляция: в центре парка, у ротонды, расположились тридцать «Масленичных красавиц», сделанных уральскими мастерами в лучших традициях русской народной культуры.

«Около 170 ростовых кукол поступило в этом году на конкурс «Масленичная красавица», - говорит Елена Сыркина, директор МБУК «Центр культурно-информационной деятельности», председатель Совета родителей Челябинской области, член Общественной палаты Челябинской области. – Тридцать озорных и хлебосольных Маслениц были отобраны членами профессионального жюри заочно - по присланным фотографиям, 16 февраля состоялся очный тур, где из финалистов определились три победителя».

В числе победителей:

1 место - Клуб «Берегиня» при библиотеке им. А.С. Пушкина, руководитель Тамара Бородулина;

2 место - Дмитрий Фархутдинов, Альберт Фархутдинов, филиал «Средней общеобразовательной школы № 54 г. Челябинска»;

3 место - Оксана Гирская, Нина Журавлева, «Детский сад № 474 г. Челябинска».

Особую прелесть масленичным торжествам придавали первые весенние цветы, распустившиеся на заснеженных аллеях парка. Три десятка бутонов составили одну большую яркую композицию.

Конкурс «Весенние цветы» проходит третий год подряд и стал уже одним из самых красивых и ожидаемых творческих проектов. Он стартовал в начале февраля и собрал 772 работы. Свои изделия прислали мастера из Копейска, Нязепетровска, Челябинска. Победителями конкурса были объявлены: I место - Екатерина Окольникова, II место - Лилия Кяримова, III место поделили Олеся Ковалева и Ольга Алабужина. В номинации «Народное признание» первой стала Елена Карпова.

Челябинское отделение Российского детского фонда, председателем которого является Вячеслав Скворцов, традиционно поддерживает конкурс «Весенние цветы». Юные авторы работ, вошедших в тридцатку лучших, получили в подарок развивающие книги.

Всех гостей праздничной площадки в этот день ждала большая концертная программа с песнями, конкурсами и призами.