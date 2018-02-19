Возбуждено первое дело по факту использования фальшивой двухтысячной купюры

Возбуждено первое уголовное дело по факту использования фальшивой банкноты номиналом в две тысячи рублей. Инцидент, согласно последним данным, произошел на одной из автозаправочных станций в Приамурье.

В региональной прокуратуре отметили, что в полицию обратился оператор заправки, которая находится в селе Среднебелая. Известно, что купюру, изготовленную посредством цветной струйной печати, изъяли.

Как уточняет РИА "Новости", дело было заведено по ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ". Человеку, который пытался расплатиться данной банкнотой, грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, его могут заставить выплатить штраф.