Сегодня стало известно, что высота сугробов в Москве существенно превысила норму. Это произошло из-за снегопадов, которые начались в пятницу и завершились лишь в ночь на понедельник, 19 февраля.

Согласно последней информации специалистов, высота сугробов в настоящий момент составляет 51 сантиметр, хотя норма почти на 10 сантиметров меньше, передает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на портал "Метеоновости". Подчеркивается, что больше всего снега выпало вчера.

Предполагается, что в течение дня в столице также будет зафиксирован небольшой, а местами умеренный снег. Не исключено, что сугробы "вырастут" еще на 2 сантиметра.