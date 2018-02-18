В Москве женщина сделала селфи в ванной на телефон и погибла от удара током

Появились подробности гибели в Москве 42-летней женщины, которая сделала селфи на свой мобильный телефон в ванной. Тело москвичи обнаружил ее сын. Молодого человека обеспокоило, что мама почти час не выходила из ванной и не отвечала на его вопросы.

Когда дверь вскрыли, женщина была без сознания с лежащим на груди телефоном. Он вызвал "скорую помощь". Медики не смогли помочь женщине. Она уже скончалась.

Трагедия произошла еще 7 февраля. Москвичка в ванной делала селфи, а телефон был подключен к зарядному устройству. Она совершила неловкое движение, и гаджет оказался в воде. Москвичку убило электрическим зарядом.

Ранее в подмосковной Лобне погиб подросток, который уронил в воду в ванну планшет на зарядке.