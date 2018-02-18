В Москве женщина сделала селфи в ванной на телефон и погибла от удара током
18 февраля 2018, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Появились подробности гибели в Москве 42-летней женщины, которая сделала селфи на свой мобильный телефон в ванной. Тело москвичи обнаружил ее сын. Молодого человека обеспокоило, что мама почти час не выходила из ванной и не отвечала на его вопросы.
Когда дверь вскрыли, женщина была без сознания с лежащим на груди телефоном. Он вызвал "скорую помощь". Медики не смогли помочь женщине. Она уже скончалась.
Трагедия произошла еще 7 февраля. Москвичка в ванной делала селфи, а телефон был подключен к зарядному устройству. Она совершила неловкое движение, и гаджет оказался в воде. Москвичку убило электрическим зарядом.
Ранее в подмосковной Лобне погиб подросток, который уронил в воду в ванну планшет на зарядке.
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