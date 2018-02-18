Магомед Толбоев о судьбе российской авиации

Опубликованное на канале Yuotube видеоинтервью Героя России, заслуженного лётчика-испытателя Магомеда Толбоева набрало более 700 тыс. просмотров пользователей интернета.



Интервью посвящено причинам гибели в Подмосковье пассажирского самолёта АН-148 и деградации отечественной авиастроительной отрасли. По словам Героя России, профессиональный уровень лётчиков гражданской авиации скатился до стриптиза студентов Ульяновского авиационного училища.



Всех, кто не безразличен к судьбе отечественной авиации и регулярно летает российскими авиакомпаниями, Магомед Толбоев призвал распространить это интервью в соцсетях.



