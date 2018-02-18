Загоревшуюся «Волгу» потушили ковшом снега

В Санкт-Петербурге на площади Конституции отечественный автомобиль вылетел на «встречку», врезался в столб и загорелся. На помощь водителю пришел снегоуборочный экскаватор.

Заметивший аварию и возникший пожар водитель снегоуборочной техники проявил находчивость и сыпанул на горевшую машину пару ковшей снега своим экскаватором, потушив возгорание в течение нескольких минут.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС отметили, что у машины выгорел моторный отсек. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает портал 78.ru