Хотел побольше: урологи спасли мужчину от ампутации

К ишимским медикам обратился мужчина с диагнозом олеогранулема. Для увеличения гениталий пациент ввел себе под кожу вазелин. Выяснилось, что делал он это неоднократно, но последний раз привел к ужасным последствиям.

Попытка увеличить самостоятельно половой член чуть не довела 42-летнего жителя Тюменской области до ампутации вышеупомянутой части тела. Хирургам удалось сберечь ему детородный орган, но лишь на время — через несколько месяцев неудачливому мачо понадобится новая операция.

Медики заявили, что если бы мужчина помедлил еще недели две, его бы ждала полная ампутация гениталий.

«Когда же народ уже начнет мозг накачивать?» — сформулировал в соцсетях общее мнение один из пользователей.